Le Canada appelé à s’ouvrir davantage aux étudiants africains

Sur le site d’exposition nommé le Village de la Francophonie à Djerba, il y a toujours de l'activité devant les kiosques du Québec et du Canada. Beaucoup de gens s’informent des procédures d’immigration dans l’espoir d’obtenir leur laissez-passer vers le Canada.

J’ai un fils qui a eu son baccalauréat. Je voulais savoir s’il y a une possibilité pour qu'il puisse terminer ses études au Canada , explique une dame devant le comptoir. Je cherche comment faire et à qui m’adresser , ajoute-t-elle.

Toutefois, le processus n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Le Canada est sévèrement critiqué pour son refus massif de permis d’études pour les ressortissants africains. Immigration Canada leur reproche, la plupart du temps, d’avoir l’intention de rester au Canada à la fin de leur formation.

Le kiosque du Canada est très fréquenté au Sommet de la Francophonie, à Djerba, en Tunisie. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Avant le Sommet de la Francophonie, cette affaire a même attiré l’attention de la presse internationale. Le journal Le Monde titrait le 8 novembre dernier : Le rêve canadien, un mirage pour beaucoup d’étudiants d’Afrique francophone .

Les procédures peuvent paraître assez difficiles, assez complexes , souligne Maguèye Toure, directeur de la Francophonie du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, au micro de Radio-Canada.

Il demande aux pays riches comme le Canada d’assouplir les procédures d’entrée surtout pour les étudiants, les artistes et les entrepreneurs .

« Il faut que la circulation des gens puisse se faire dans tous les sens entre les pays du nord et les pays du sud, et vice-versa. C’est important qu’on réfléchisse. » — Une citation de Maguèye Toure, directeur de la Francophonie du ministère des Affaires étrangères du Sénégal

Le représentant sénégalais s’explique mal ces barrières pour entrer au Canada, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je sais que le Canada a un besoin parce qu’il y a des emplois qui doivent être pourvus , souligne-t-il .

Dans un monde en circulation , M. Toure souligne que les jeunes ont particulièrement besoin de contact en personne, et pas seulement virtuel, pour mener à bien leurs divers projets.

Ottawa promet des améliorations

Appelée à réagir lors d’une mêlée de presse au Sommet de la Francophonie, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a préféré renvoyer la balle à la secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, aussi présente.

Dans une réponse vague, Marie-France Lalonde admet qu’il y a encore des défis . On travaille très très fort pour améliorer les processus et les échanges entre ces demandeurs et nos agents , souligne-t-elle.

Mélanie Joly au Sommet de la Francophonie, en Tunisie. Elle est accompagnée de la secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, Marie-France Lalonde. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Récemment, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a promis de revoir le processus de sélection des étudiants étrangers pour que ces derniers soient évalués en fonction de critères davantage liés à leur potentiel et à leur valeur .

Dans un document publié en ligne en septembre, Immigration Canada a reconnu qu’il y avait du racisme dans sa propre organisation et a promis de mener une étude interne sur la question.

Une seule rencontre bilatérale avec un dirigeant africain

Pendant son passage de deux jours au Sommet de la Francophonie, Justin Trudeau n’avait aucune rencontre bilatérale officielle de prévue avec un dirigeant d’un pays africain dans son programme initial, même s’ils sont nombreux à la réunion.

Finalement, une rencontre s’est ajoutée à l’horaire dimanche avec le président du Niger.

Le premier ministre a aussi pris le temps de s'asseoir pour des tête-à-tête officiels avec les premiers ministres du Québec, de la Suisse et de l’Arménie.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'entretient avec le président suisse Ignazio Cassis. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Interrogée à ce sujet, Mélanie Joly rejette l’idée que son gouvernement a accordé peu de temps aux pays africains. En dehors des réunions bilatérales officielles, la ministre assure qu’elle et le premier ministre ont eu de nombreuses conversations avec des pays comme le Bénin, le Gabon et le Sénégal, par exemple. Je fais mon travail, c’est-à-dire d’établir des liens avec ces pays , a-t-elle souligné.