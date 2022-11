Un hôpital de Montréal offre des repas gratuits aux sans-abri

L’Hôpital Notre-Dame à Montréal offre gratuitement à la cafétéria des repas chauds à des personnes en situation d’itinérance, aux prises avec des problèmes de consommation et à des familles nouvellement arrivées au Canada. C’est une manière de créer des liens, mais aussi de les accompagner en les soignant et en les identifiant.

Car une partie de cette clientèle refuse parfois de recevoir des soins de santé, ou de fréquenter une banque alimentaire. Pour l’instant, l’hôpital Notre-Dame fournit une aide alimentaire à plus de 800 personnes.

Les banques alimentaires éprouvent des difficultés à répondre aux besoins d’une clientèle toujours plus nombreuse. En 2022, le recours aux banques alimentaires était en hausse de 15 % par rapport à 2021 – et de 35 % depuis 2019.

On a beaucoup de difficulté à faire face à des niveaux de demande comme ça , confie le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger. Il explique qu’auparavant, les organismes réussissaient à faire face à la demande grâce aux donateurs, mais cela leur est de plus en plus difficile.

Or, des initiatives comme celle de l’Hôpital Notre-Dame pourraient facilement être implantées ailleurs. L’hôpital de Verdun pourrait bientôt emboîter le pas, de même que d’autres établissements.