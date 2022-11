Des parents francophones veulent une bonne prise en charge de la santé mentale des enfants

Lors d’un atelier sur le bien-être et la santé mentale, samedi à Winnipeg, plusieurs parents francophones du Manitoba ont souhaité une meilleure prise en charge psychologique de leurs enfants.

À l’initiative de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, ils ont pu obtenir sans filtre des conseils en français de spécialistes et découvrir les ressources disponibles dans la province pour les enfants de 0 à 6 ans.

Au Manitoba, de nombreux parents éprouvent de sérieuses difficultés à accéder aux soins en santé mentale pour leurs enfants, car la pénurie de personnel engendre une longue attente dans les hôpitaux pour rencontrer des spécialistes.

Ce laboratoire d’échanges organisé à l’École Précieux-Sang à Winnipeg fait, sans doute, leur bonheur alors qu’ils peuvent vider leurs préoccupations au contact des spécialistes.

Avoir l'information venant des professionnels permet d’enrichir nos responsabilités parentales , se réjouit un parent.

Ça peut prendre longtemps pour accéder au service de psychologue surtout au niveau du public , se désole la psychologue scolaire Carla Derksen.

Les obstacles en milieu rural sont encore plus élevés, en raison du nombre peu élevé de psychologues œuvrant en français dans cet environnement, notent les professionnels.

Par exemple pour rencontrer un orthophoniste, les délais d’attente peuvent dépasser six mois, avec à la clé une forme de frustration chez les parents issus de l’immigration francophone.

On est une minorité dans une minorité et à cause du manque de services, ça rend la question difficile pour des familles , souligne Brahim El Menani, un travailleur social.

Des défis importants

Pourtant les enjeux auxquels les parents doivent faire face sont nombreux, à l'instar de la gestion de l’anxiété, particulièrement chez les jeunes d’âge préscolaire. Une réelle préoccupation avec laquelle les parents composent péniblement.

À cela s'ajoute l'épineuse question de la gestion du stress chez l’enfant. Pendant les échanges, les experts ont mis l’accent sur l’importance de l’autogestion des émotions chez les petits.

Si on les enlève toutes les sources de stress, on peut causer plus de dommage à l'enfant parce qu'ils ne sont pas en train de développer de stratégies pour gérer leurs émotions , indique Carla Derksen.

Au mois de mai 2022, la Division scolaire franco-manitobaine et la Fédération des parents de la francophonie manitobaine avaient déjà organisé une rencontre similaire, la première après la levée des restrictions sanitaires dans la province.

Avec les informations de Cédrick Noufele