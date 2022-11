Champdoré, du potentiel à cultiver, selon les deux candidats à la mairie

Les deux candidats à la mairie de Champdoré, au Nouveau-Brunswick, voient grand et souhaitent faire valoir les attraits de cette nouvelle municipalité dans le comté de Kent.

Champdoré verra le jour le 1er janvier, née de la fusion de Saint-Antoine et des districts de services locaux ( DSL ) Dundas, Grand-Saint-Antoine, Harcourt, Sainte-Marie, Saint-Paul et Wellington.

Donald Bastarache et Jean-Pierre Richard, les deux candidats à la mairie, disent que Champdoré a un potentiel inexploité qui peut être développé grâce à la fusion.

Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, et c'est aussi parce qu'il y a une pénurie de logements , dit Donald Bastarache. Il faut aider ces gens-là, surtout les contracteurs, à pouvoir bâtir des logements abordables et ensuite attirer des gens dans la communauté.

Donald Bastarache, candidat à la mairie de Champdoré Photo : Radio-Canada

S’il est élu, il envisage d’approcher le gouvernement provincial pour réaliser cet objectif. Le coût des matériaux est élevé pour les entrepreneurs en construction, souligne-t-il.

Tout est relié, si t'as pas de logement abordable, bien c'est difficile de ramener des gens dans le coin , dit M. Bastarache.

Je veux travailler avec la chambre de commerce de la région, les entrepreneurs et surtout les PME , insiste-t-il.

Jean-Pierre Richard, l’actuel maire de Saint-Antoine, met en valeur la construction dans la collectivité dont il est maire depuis 2021, après cinq années comme conseiller.

On a des blocs appartements qui se sont bâtis. On a un développement de terrain où on va avoir de nouvelles maisons qui vont se construire. Cette année, il y a eu trois maisons construites dans le nouveau développement. Partout dans le village, je pense que c’est sept ou huit , dit-il.

Jean-Pierre Richard, candidat à la mairie de Champdoré Photo : Radio-Canada

Le potentiel touristique de Champdoré n’attend que d’être développé, dit M. Richard. Je vois le potentiel de faire des choses touristiques dans notre région , affirme-t-il, évoquant les attraits extérieurs et l’accès à la nature. On a des régions, ici, qui peuvent offrir beaucoup .

Aux électeurs qui joindront Saint-Antoine, il cite le réaménagement et l’ajout d’activités à la patinoire extérieure Fernand-Léger. J’ai pu aller chercher des financements, provincial et fédéral [...] pour un montant de 317 000 $ , dit M. Richard.

Les deux candidats effectuent du porte-à-porte dans le dernier droit de cette campagne électorale. Donald Bastarache et Jean-Pierre Richard disent constater que les citoyens envisagent positivement cette union des différentes collectivités.

S'il est élu, M. Richard promet d'être à l'écoute des besoins de chacune des collectivités qui joignent cette nouvelle entité municipale dès son entrée à l’hôtel de ville.

M. Bastarache, qui est désormais à la retraite, fait valoir sa disponibilité. J'ai toujours dit que je serais là le matin, le midi, le soir .

Les élections municipales au Nouveau-Brunswick sont le 28 novembre.

Il y a deux journées de vote par anticipation : la première était samedi, et la seconde se déroule le lundi 21 novembre, de 10 h à 20 h.

Il y aura 105 bureaux de vote par anticipation ouverts.

Ces élections sont rendues nécessaires par la réforme de la gouvernance locale, qui mène notamment à la création de nouvelles municipalités qui vont officiellement voir le jour le 1er janvier.

D’après le reportage de Babatundé Lawani