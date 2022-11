COP27 : des voix de l’Afrique pour protéger le climat

Et pourtant, le continent africain est en première ligne des changements climatiques. Sécheresses à répétition, inondations dévastatrices, érosion du littoral, cyclones destructeurs. Les dégâts irréparables causés par les bouleversements du climat chamboulent les vies.

Ndeye Astou Sylla, originaire du Sénégal, membre du Réseau de communication et de développement des femmes sénégalaises (RECODEF) Photo : Radio-Canada

« Il y a non seulement une injustice climatique entre le Nord et le Sud, mais aussi entre les hommes et les femmes. Ce sont les femmes qui en subissent le plus les effets, qui marchent des kilomètres pour aller chercher l’eau et le bois ou qui gèrent la famille après les inondations. » — Une citation de Ndeye Astou Sylla, du Réseau de communication et de développement des femmes sénégalaises

Aminetou Bilal, originaire de Mauritanie, militante environnementale et directrice de l'ONG Selfie Mbalate Photo : Radio-Canada

« La Mauritanie est un pays coincé entre le désert et la mer. Le niveau des mers augmente et gruge la côte, et le désert gruge de l’autre côté. Les dommages sont irréversibles. Les gens n’ont pas idée à quel point les changements climatiques bouleversent notre vie de tous les jours. Quand il y a la sécheresse ou les inondations, les enfants ne vont pas à l’école; ça arrive de plus en plus souvent. » — Une citation de Aminetou Bilal, militante environnementale et directrice de l'ONG Selfie Mbalate

Ewi Stephanie Lamma, originaire du Cameroun, militante à FOREP Cameroon pour la protection de la forêt Photo : Radio-Canada

« Au Cameroun, les peuples autochtones n’ont rien à dire quand les compagnies minières et les pétrogazières coupent la forêt. La disparition de la forêt bouleverse complètement le cycle de l’eau dans notre pays. Les rivières s’assèchent, ou alors elles débordent, et les personnes ne sont pas capables de se faire entendre par le gouvernement. Les gens se déplacent et les villages ferment. » — Une citation de Ewi Stephanie Lamma, militante à FOREP Cameroon pour la protection de la forêt

Hubert Tchakoute Tchuigoua, originaire du Cameroun, directeur de l'ONG Family Green Corporation, qui travaille avec les petits agriculteurs. Photo : Radio-Canada

« Les petits agriculteurs vivent le bouleversement du climat tellement intensément. Les cultures ne poussent plus à la même date, et ça bouleverse les rituels culturels qui y sont rattachés. Pour ma part, j’essaie de leur apprendre à diversifier leurs activités pour qu’ils ne soient pas complètement détruits par la perte de leur production. Nous leur apprenons l’agroécologie pour remettre en place la biodiversité locale. » — Une citation de Hubert Tchakoute Tchuigoua, directeur de l'ONG Family Green Corporation

Aissatou Oumarou Ibrahim, originaire du Tchad, une Peule, qui est un peuple autochtone du Sahel. Photo : Radio-Canada

« En tant que peuple du Sahel, les Tchadiens sont frappés de plein fouet par les changements climatiques. Mais les peuples autochtones comme le mien, les Peuls, le sont encore plus, parce qu’ils n’ont aucune voix. Nous sommes des semi-nomades dans le Sahel, l’un des endroits les plus vulnérables aux bouleversements du climat. On est un pays du désert, mais il y a de plus en plus d’inondations. C’est dur, très dur. » — Une citation de Aissatou Oumarou Ibrahim, originaire du Tchad

Neema Walters Namadamu, originaire de la République démocratique du Congo, féministe, fondatrice de Hero Women Rising Photo : Radio-Canada

« Chez nous, les pipelines de pétrole et de gaz poussent partout, et surtout dans la forêt du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. La forêt est détruite pour faire de la place à des énergies qui aggravent les changements climatiques. Les populations doivent quitter leur communauté, la faune et la flore sont détruites à jamais. C’est un cycle infernal pour assouvir les besoins en énergie des pays étrangers. » — Une citation de Neema Walters Namadamu, fondatrice de Hero Women Rising

Sarr Madeleine Diouf, originaire du Sénégal, négociatrice pour le groupe des pays les moins avancés (46 pays) lors des conférences des Nations unies sur le climat. Photo : Radio-Canada