La Fédération des parents francophones souligne ses succès lors de son assemblée générale

La directrice générale, Marie-Andrée Asselin, est fière aussi que la fédération ait su développer des outils pour ses associations membres. Elle cite en exemple des capsules vidéo éducatrices qui expliquent comment fonctionne une telle association.

Ce sont vraiment des choses qui vont aider concrètement les parents bénévoles dans chacune des communautés , dit-elle.

L'assemblée générale qui s’est déroulée à Vancouver a aussi donné aux parents un lieu pour partager leurs enjeux prioritaires.

Pour plusieurs d’entre eux, la difficulté principale au quotidien, c’est l’accès au transport pour leurs enfants.

« Il y a des transports qui mettent une heure, alors que l'école est à 20 minutes pour tout le monde. Pour l'instant, on n'a toujours pas de solutions à cause de la pénurie de personnel, donc on n'a pas de chauffeurs d'autobus. »