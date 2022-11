Le défilé du père Noël est de retour à Winnipeg

Bien habillées pour affronter les basses températures de Winnipeg, Cori Valois et deux autres femmes de sa famille ont pris place sur des chaises pliantes à l’intersection de l’avenue Portage et la rue Smith 30 minutes avant le début du défilé.

Pantalons de ski et survêtement, des chandails, des mitaines, nous sommes venues préparées , lance Cori Valois.

De gauche à droite : Marah Gervais, Natalie Paterson et Cori Valois. Photo : Radio-Canada / Emily Brass

Elles ne voulaient, sous aucun prétexte, manquer l’arrivée du grand bonhomme rouge à 15 h.

Ça fait 22 ans que je viens au défilé , ajoute-t-elle fièrement. On ne voulait rien manquer après deux ans sans voir le père Noël.

Pour leur part, Natalie Paterson et Marah Gervais attendaient avec impatience le père Noël. Les deux jeunes filles avaient dans leurs mains des lettres dédiées au père Noël.

Je veux des lumières DEL pour ma chambre et avoir une bonne année encore , raconte Natalie Paterson.

Marah Gervais souhaite aussi avoir une bonne année et des produits dérivés de Studio Ghibli.

Douglas Murphy se dit lui aussi excité d’amener sa fille Amy et son ami Gareth sur les lieux.

Douglas Murphy et sa fille Amy et son ami Gareth sont venus assister au défilé du père Noël à Winnipeg, samedi. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

C’est bien d’être ici aujourd’hui et de voir le père Noël , mentionne Douglas Murphy. Amy est du même avis. C’est très excitant d’être ici , renchérit-elle.

Annie Bédard est aussi une habituée du défilé. Malgré le temps glacial, elle a voulu faire plaisir à sa petite-fille. On est venus juste pour elle.

Annie Bédard et sa famille sont des habitués du défilé du père Noël. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

La photo avec le père Noël

Au centre commercial Polo Park de Winnipeg, plusieurs dizaines de personnes ont pris des photos avec le grand bonhomme rouge, renouant ainsi avec une tradition prépandémique.

Cheryl Mason et ses enfants Aurora et Evan n'ont pas voulu manquer cette occasion de prendre une photo avec le père Noël. Cheryl Mason explique qu’elle a souhaité prendre un rendez-vous d’avance afin d’éviter de faire la file.

On aime prendre rendez-vous et s’assurer que les enfants partagent leurs souhaits au père Noël , dit-elle le sourire aux lèvres.

Aurora et Evan Mason ont pris une photo avec le père Noël cette année. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Dans la liste des souhaits, Evan a demandé une motocyclette bleue et Aurora, une poupée.

Pour leur part, Angelie et Lowie Rodriguez ont souhaité immortaliser le premier Noël de leur fille, Angela, qui célèbre aujourd’hui ses trois mois.

C’est son premier Noël avec nous et on veut qu’elle ait des souvenirs en photo lorsqu’elle sera plus vieille , raconte Angelie Rodriguez.

Tina Katotoka et son conjoint Bernard ont voulu aussi offrir cette expérience à leurs deux enfants.

C’est la première fois que je reviens dans le centre commercial depuis deux ans , admet-elle. Les enfants étaient très excités toute la semaine.

Après la photo avec le père Noël au centre commercial Polo Park, Tina Katotoka et sa famille se sont rendus sur l'avenue Portage pour assister au défilé du père Noël. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Le père Noël a pris quelques minutes de son horaire bien rempli pour accorder une entrevue à Radio-Canada.

Je suis content de revoir tous les enfants de Winnipeg et du Manitoba , lance-t-il.

Le père Noël était aussi au centre commercial Polo Park plus tôt aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

En début d’après-midi, il a dû prendre entre 50 et 100 photos avec les jeunes enfants et leurs parents.

Le père Noël assure que ses lutins travaillent d'arrache-pied pour préparer les cadeaux des enfants.