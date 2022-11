Confinement au Collège Lionel-Groulx : le suspect tenait une arme-jouet

La réplique du fusil d’assaut AK-47 aurait été achetée dans une boutique Party Expert située à proximité de l’établissement d'enseignement.

Il nous est maintenant possible d’affirmer avec certitude que cette personne n’était pas en possession d’une arme à feu et n’est jamais entrée dans l’établissement d’enseignement , a indiqué la RIPTB dans un communiqué publié samedi.

« L’individu, un jeune d’âge mineur, résident de Sainte-Thérèse, aurait effectivement déambulé dans les rues en périphérie du Collège avec un objet qui pouvait être facilement confondu avec une arme longue, s’agissant en fait d’une arme-jouet. » — Une citation de Communiqué de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville

Ayant aperçu le jeune avec ce qui leur semblait être une arme à feu, de nombreux citoyens ont contacté le 911 pour signaler sa présence, ce qui a entraîné un vaste déploiement policier dans le secteur du Collège Lionel-Groulx ainsi que son confinement barricadé durant près de quatre heures.

Ne prenant aucune chance, on a confiné le Collège et on a procédé à la vérification en périphérie du Collège pour ensuite débuter la fouille minutieuse des lieux , a déclaré Luc Larocque, inspecteur-chef à la RIPTB .

Une fois les vérifications faites à l’intérieur de l’établissement, les policiers ont levé le confinement en début de soirée.