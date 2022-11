L’hiver hâtif surprend les viticulteurs

Le vignoble Pinard et Filles de Magog a lancé un appel à tous pour l'aider à couvrir ses vignes. Idem au vignoble La Halte des Pèlerins. L'hiver hâtif cause bien des ennuis aux viticulteurs de l'Estrie.

Au cours des derniers jours, une quinzaine de bénévoles ont répondu présents au vignoble Pinard et Filles.

Christian Beauchesne est même venu de Saint-Bruno pour couvrir les vignes du vignoble Pinard et Filles de Magog. J'ai vu l'annonce passer sur le fil Facebook. C'est un vignoble qu'on apprécie. Alors, on est venu l'aider , dit-il.

C'est un vignoble qui est très respecté, partout au Québec. Je trouve ça normal que les gens, quand ils voient ça, viennent aider leur vin préféré , affirme un autre volontaire de Sherbrooke, Alexis Brousseau.

Un geste très apprécié des propriétaires. Je suis vraiment agréablement surpris. Ma blonde m'avait dit: Il va y avoir pas plus de quatre à cinq personnes. On en a eu 15-16. C'est vraiment au-delà de mes espérances, admet le copropriétaire du vignoble Pinard et Filles, Frédéric Simon. C'est un soulagement immense.

Un revêtement spécial est installé pour protéger les vignes de l'hiver. Photo : Yannick Cournoyer

20 000 vignes

Les viticulteurs estiment que la neige est là pour rester. Selon eux, le thermomètre devrait passer sous les moins dix degrés dans les prochaines nuits. Le temps pressait, mais le personnel manquait.

Nous, on est une équipe de six personnes. Habituellement, on finit dans des conditions normales vers le 25 ou 26 novembre. Moi, j'avais peur qu'on se rende au 10 décembre et qu'on soit obligé de trouver de nouvelles méthodes et faire des achats pour tenir des toiles, de devoir tout réinventer le système pour arriver juste, à finir la saison, qui a été quand même éprouvante , explique Frédéric Simon.

L'entraide a porté fruit. En deux jours, les volontaires ont couvert les 20 000 vignes du site. Pour Frédéric Simon, il faudra trouver des façons, l'année prochaine et les années subséquentes, pour être plus efficaces et se dire, ce n'est pas le 15, c'est le 10 ou le 5 novembre .

La Halte des Pèlerins demande de l'aide

Voilà que c'est au tour du vignoble La Halte des Pèlerins de demander de l'aide. Dès lundi matin, le propriétaire Marco Corben redoublera d'efforts pour protéger les bourgeons du froid annoncé. Il invite le public à venir donner un coup de main.

Au niveau des températures actuelles, ce n'est pas dommageable pour la vigne, mais ce qui peut être dommageable, c'est le gel des bourgeons pendant l'hiver. Alors, ça peut mettre en péril notre prochaine récolte. Lundi matin, on va faire feu là-dessus. On a quelques employés en surplus qui rentrent aussi. S'il y avait d'autres gens, on va les récompenser, on a des belles bouteilles pour ça , dit-il avec le sourire.

Saison difficile

L'hiver hâtif s'ajoute à une saison difficile pour les viticulteurs. Cette aide arrive à point, affirme Catherine Bélanger, copropriétaire du Vignoble Pinard et Filles.

On a eu un été en Estrie assez mouillé, pluvieux, avec beaucoup d'humidité. On travaille sans produits chimiques, alors, c'est un peu plus compliqué pour nous. Et un peu moins de chaleur aussi. Alors, on a fait les vendanges un peu plus tôt. On n'a pas la maturité qu'on veut sur les raisins, mais ça aussi, c'est la réalité de la viticulture au Québec , déplore l'entrepreneure.

