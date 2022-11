Allégations dans le basketball scolaire québécois : signalements en forte hausse

Comme le mentionne Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide, son organisme reçoit généralement, en moyenne, entre 300 et 400 signalements par an. Au cours des six derniers mois seulement, cependant, M. Croteau indique que ce nombre est plutôt de 600 plaintes.

Impossible de savoir, toutefois, si ces signalements sont corollaires d'une hausse du nombre d'abus présumés, ou si ce sont les individus qui dénoncent davantage.

Ça fait toujours quelque chose, à chaque fois, chaque fois, chaque fois. On ne s'habitue pas , a mentionné M. Croteau en entrevue à Radio-Canada.

Je pense que c'est sain de ne pas s'habituer, parce que si l'on s'habitue, on va peut-être détourner le regard, et il ne le faut pas , a-t-il ajouté.

Selon lui, le fait de porter plainte équivaut, pour les victimes présumées, à entrouvrir une fenêtre . On vient de te dire : demande de l'aide , a-t-il dit.

Si les gens vivent ou sont témoins de certains types d'abus, de violence, de harcèlement dans leur pratique sportive, il faut qu'elles demandent de l'aide , a ainsi martelé M. Croteau.

Québec veut le portrait de la situation

De son côté, la ministre québécoise responsable du Sport, Isabelle Charest, a réitéré l'engagement de son gouvernement à tracer le portrait de la situation, pour que des cas comme celui-ci ne se répètent pas , a-t-elle dit en faisant référence à Danny Vincent, un entraîneur de basketball sous le coup d'allégations de harcèlement et de violence physique et verbale.

Mme Charest, lors d'un entretien accordé au diffuseur public, rappelle qu'il existe désormais un officier indépendant dont le mandat consiste à traiter les plaintes et effectuer un suivi .

Isabelle Charest est la ministre québécoise responsable du Sport. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Toujours selon la ministre, l'enquête annoncée vendredi par Québec ne porte pas spécifiquement sur M. Vincent, mais plutôt sur la structure de gouvernance enchâssant la pratique du basketball scolaire.

Nous sommes vraiment plus dans les processus et les mécanismes [...]; pour pouvoir disposer d'une façon de transmettre l'information, pour que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où, d'année en année, un individu [visé par des allégations] se promène [entre des institutions d'enseignement]. Les cas sont dénoncés, mais il n'y a pas de suivi.

Du côté du cabinet de la ministre Charest, on précise qu' au niveau des organisations sportives spécifiquement, l’enquête cherchera à faire la lumière sur les faits allégués et savoir si les obligations en matière d’éthique et d’intégrité en place à l’époque ont été respectées par les différentes organisations impliquées. Une réflexion sera faite également quant aux mécanismes en place aujourd’hui (qui ne l’étaient pas à l’époque) et si ceux-ci seraient jugés suffisants pour prévenir de tels cas et permettre une meilleure gestion de ceux-ci .

Appel à tous Si vous avez des informations à partager concernant cette affaire, vous pouvez communiquer avec une de nos journalistes à l'adresse suivante : rose.st-pierre@radio-canada.ca

Condamnation sans équivoque

Autant chez Basketball Québec qu'au Collège Montmorency, où a enseigné M. Vincent de 2011 à 2012, avant d'être congédié en raison de comportement inadéquats , on dénonce avec vigueur les cas présumés impliquant l'entraîneur.

Il s’agit de comportements inadmissibles, peu importe l’époque ou le sport, et il est désolant de voir que les actes qui lui ont été reprochés n’aient pas permis d’empêcher sa progression comme entraîneur , indique-t-on chez Basketball Québec, par voie de communiqué.

Du côté du Collège Montmorency, on dit estimer, là encore par voie de communiqué, avoir agi avec rigueur et diligence , dans le cadre d'une politique de tolérance zéro .

Des parents peu surpris

Certains parents de joueurs et joueuses de basketball d'âge scolaire disent ne pas être surpris des allégations contre l'entraîneur Danny Vincent, une situation qu'ils jugent symptomatique d'un problème plus vaste.

C'est encore beaucoup de cris et de dénigrement , déplore ainsi Michaël Pigeon, père d'un joueur de basketball au niveau collégial. Selon ce dernier, la situation est pire chez les filles que chez les garçons.

Pour sa part, Grace Ngoyi, mère de trois joueuses âgées de 11 à 20 ans, estime que cette histoire, ainsi que d'autres affaires similaires survenues récemment, ne sont que le début. C'est juste la pointe de l'iceberg et les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années nous le diront , a-t-elle indiqué.

Enfin, Bernard Côté, père de deux joueuses de 9 et 11 ans, estime que cette histoire n'est pas nécessairement surprenant .

On voit beaucoup d’entraîneurs… Bon, il y a qui sont très intenses avec les jeunes, c’est un truc, mais il y en a qui dépassent les limites, ça se voit. C’est malheureux, c’est un fléau, je pense, dans le monde du basket, qui est un petit monde, quand même.

M. Côté dit souhaiter voir un plan d'action concret qui va dire comment on peut prévoir ces situations-là, parce qu'en ce moment, on est très réactifs .

Quant à Danny Vincent, il nie toutes les allégations contre lui, et il affirme que celles-ci sont mensongères.

Contacté par Radio-Canada, M. Vincent a dit avoir beaucoup de choses à dire, mais les gens qui me guident m'ont dit de ne pas parler .

Toujours selon lui, il y a beaucoup de distorsion autour de tout ça .

Avec les informations de Hadi Hassin et de Rose St-Pierre