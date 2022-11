Football : le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph en finale provinciale

Des joueurs de football de plusieurs régions du Québec se sont affrontés, samedi, au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Parmi les équipes participant aux finales provinciales, la formation cadette de l’école, le Vert et Or pourrait décrocher les grands honneurs dans sa catégorie.

Je suis bien stressé et mes coéquipiers aussi. On est confiants. On a déneigé le terrain pour pouvoir pratiquer cette semaine , a lancé le jeune Charles-Édouard Paillé, un joueur du Vert et Or rencontré à quelques heures du botté d’envoi, prévu à 19h.

La formation trifluvienne a terminé la saison au sommet du classement interrégional. Elle se trouve donc en excellente posture pour signer une victoire en finale, croit le coordonnateur sportif du Séminaire, François Rousseau.

C'est déjà une saison incroyable pour notre équipe cadet, c'est certain qu'un titre de champions interrégionaux serait agréable. On est une équipe qui est assez balancée autant au niveau du sol que de la course. Je crois qu'on va être capable de jouer un fort match, de donner un beau spectacle pour nos spectateurs, de finir ça sur une note positive , a-t-il commenté.

Des centaines de spectateurs sont dans les estrades pour assister aux finales. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

D’autres finales ont été disputées en après-midi, attirant des spectateurs des quatre coins de la province. Des centaines de personnes ont défilé dans les estrades du stade Gilles-Doucet, bravant une température sous le point de congélation. Selon Sean Cannon, directeur du Réseau du sport étudiant du Québec en Mauricie, leur présence en grand nombre démontre la popularité grandissante de ce sport au niveau scolaire.

Le football avait connu un bas de vague dans les dernières années. Depuis deux, trois ans, depuis le début de la pandémie, le football est en explosion. On a des demandes d'écoles qui avaient arrêté leur programme de football qui veulent le reprendre , s’est-il réjoui.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger