L’état d'urgence est levé, mais les restrictions d'eau demeurent sur la côte Sunshine

Dans une déclaration commune, le district régional de la côte Sunshine, le district de Sechelt et la Nation Shíshálh expliquent que les niveaux d’eau du bassin hydrographique Chapman ont commencé à augmenter à cause de la fonte de glace et de neige accumulées à la suite des précipitations de la fin du mois d’octobre et du froid qui a suivi.

Le niveau 4 des règles de conservation de l’eau est toujours en vigueur, ce qui implique notamment l’interdiction d’arroser les pelouses et terrains de sport, de laver un véhicule ou de remplir un spa.

La déclaration précise que les employés municipaux surveilleront les effets de la pluie annoncée la semaine prochaine sur les niveaux d’eau du bassin hydrographique Chapman afin de voir si les précipitations sont suffisantes pour lever les restrictions.

L’état d’urgence local avait été déclaré le mois dernier en marge d’une sécheresse qui a mis à mal l’alimentation en eau d’environ 90 % des maisons et commerces de la région de Sechelt.

La région n’a reçu que quelques gouttes de pluie de juillet à la mi-octobre, alors qu’elle en reçoit normalement 200 millimètres ou plus.

Plus tôt cette semaine, la directrice du district régional, Donna McMahon, a laissé entendre que les restrictions pourraient demeurer en vigueur jusqu’au printemps.