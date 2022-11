Peu de visiteurs aux portes ouvertes du campus de l’UQAC à Sept-Îles

Seulement une dizaine d'aspirants étudiants se sont présentés samedi aux portes ouvertes du Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord affilié à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Fatiha Idomar fait partie des rares personnes qui ont participé à l’événement.

Âgée de 32 ans, cette étudiante du Cégep de Sept-Îles a pratiqué la profession infirmière pendant une dizaine d’années dans son pays d’origine, le Maroc.

Même si elle compte intégrer le programme de baccalauréat en sciences infirmières en 2024, Fatiha Idomar souhaite s’informer dès maintenant des portes qui s’ouvrent à elle.

Je suis curieuse. Tout d’abord, je veux savoir si mon rêve est réaliste. C’est pour ça que je suis ici, je veux de l’information dès maintenant pour savoir ce que je vais faire par la suite , dit Mme Idomar.

Fatiha Idomar est étudiante au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Samedi après-midi, l’ UQAC offrait même aux visiteurs le test de personnalité Myers-Briggs pour les aider à définir leurs champs d’intérêt.

Au travers de quatre questions, les participants déterminent le type de leur personnalité parmi les 16 qu’on retrouve dans le Myers-Briggs. [...] En réfléchissant à qui je suis, je peux aussi vérifier quel type de programme peut m’interpeller et m’intéresser , explique la conseillère en orientation au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, Julie Dubé.

Julie Dubé est conseillère en orientation au Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord. Elle a animé samedi l'atelier comportant le test de personnalité Myers-Briggs. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les visites virtuelles sont privilégiées

L'année dernière, environ une trentaine d’aspirants étudiants ont assisté en présentiel à l’événement.

Avec le faible taux de participation ce samedi, l’agente de liaison au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, Carmen Murray, rappelle que les habitudes ont changé depuis la pandémie de COVID-19.

De plus en plus, les gens visitent les universités dans le confort de leur foyer. Donc, on a eu beaucoup d’inscriptions pour des activités en ligne , précise Mme Murray.

« C’est clair qu’on n’a pas nécessairement besoin de visiter [en personne] le pavillon à Sept-Îles pour arriver à trouver le programme qu’on pourrait suivre. » — Une citation de Carmen Murray, agente de liaison au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord

Carmen Murray est agente de liaison au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord. Elle compte d'ailleurs prendre sa retraite en décembre. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle ajoute toutefois que les participants étaient une quarantaine à s’être inscrits aux activités en ligne pour le campus de Sept-Îles.

Quant à Fatiha Idomar, elle réfléchit déjà à l’idée de poursuivre ses études aux cycles supérieurs pour devenir infirmière praticienne spécialisée d’ici quelques années.