À travers de multiples parcours, les petits et grands athlètes sautent, s’accrochent et se balancent.

À seulement huit ans, les parcours de type Ninja ont déjà amené la jeune athlète Alicia Bélanger, à Las Vegas. Il faut de la force et il faut que tu t'entraines , dit-elle, fièrement.

Alicia fait partie des 340 athlètes rassemblés au Motion Parc Évolutif de Granby. En jumelant force, agilité et équilibre, ces derniers testeront leurs propres limites tout le week-end.

La journée de samedi est réservée aux plus jeunes et les compétitions suscitent autant l'intérêt des filles que des garçons.

De gauche à droite : Livia, 7 ans, Olivia, 6 ans, Magalie, 9 ans et Félix 8 ans. Photo : Arianne Béland

Moi, ça m'apporte du plaisir , clame Olivia, six ans. Moi, c'est pas mal le plaisir, et en même temps, la concentration et la joie pour les autres , ajoute Félix, huit ans. Ça montre que les filles sont aussi fortes , réplique Magalie, neuf ans.

Environnement amical

Bien qu’il s’agisse d’une compétition, c’est le plaisir qui prime au-delà de l’adversité, assure Sarah Gabrielle Béland, mère de jeunes participants. Je trouve que c'est un sport d'équipe. C'est vraiment collaboratif. Il y a beaucoup d'encouragements, ils gagnent de la force, ils gagnent beaucoup de confiance en soi, parce qu'il n'y a pas tant de comparaison sur le parcours. Donc c'est vraiment une compétition après l'autre.

Un entraîneur de Voltizone, venu de Mascouche, Mathis St-Onge, explique qu'il s'agit d'une culture de l'effort, ça va les suivre toute leur vie. Ils commencent au début, c'est difficile. Ils continuent à travailler, ils surmontent et ils sont rendus à faire des compétitions à la fin.

Pour le propriétaire du Motion Parc Évolutif, Patrick St-Laurent, il suffit d'un peu de volonté pour s'y mettre et le concept gagne en popularité. Depuis les dernières années, avec le show télévisé American Ninja Warrior, il y a de plus en plus de gens qui viennent s'initier à la discipline et qui viennent le pratiquer, se réjouit-il. On a différents centres au Québec, on a la ligue Ninja Québec aussi, qui propulse le sport. C'est la plus grande compétition du genre au Québec, affirme Patrick St-Laurent, ajoutant que son centre fait partie d'une ligue mondiale. Dimanche, ce sera au tour des adultes de faire leurs preuves.

À lire aussi : Un Bromontois est le troisième meilleur ninja amateur de la planète

Avec les informations d'Arianne Béland