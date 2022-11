Les patients qui refusent le transfert en centre de soins doivent payer 400 $ par jour

Cette directive s'inscrit dans la Loi 7 du gouvernement Ford sur les soins de longue durée qui a été adoptée récemment.

Cette nouvelle législation permet aux hôpitaux de la province de transférer temporairement des patients âgés qui n'ont pas besoin de soins aigus dans des foyers de soins qu’ils n’ont pas choisis.

Alors que les aînés qui refusent le transfert devront payer la facture, les autres peuvent être envoyés dans des foyers situés dans un rayon de 70 kilomètres dans le sud de la province, ou dans un rayon de 150 kilomètres dans les régions du nord.

Un plan cruel selon l’opposition

Le plan cruel de Doug Ford pour intimider les familles avec des sanctions financières ne fait rien pour libérer plus d'infirmières pour les patients malades ou pour résoudre la crise du personnel dans nos hôpitaux , déplore le NPD dans un communiqué.

Selon l’opposition, il faut abroger la Loi 124 [qui plafonne les hausses salariales dans le secteur public de l’Ontario] afin de pouvoir attirer et retenir les infirmières.

France Gélinas, porte-parole du NPD en matière de santé, et Wayne Gates, porte-parole du NPD en matière de soins de longue durée, de maisons de retraite et de soins à domicile, demandent également à Doug Ford d'abandonner sa menace financière de 400 $ par jour et d'investir dans les soins de santé, les soins à domicile et les soins de longue durée afin que les gens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin près de leurs proches.

Envoyer des aînés dans une maison de soins de longue durée qui n'est pas capable de recruter suffisamment de personnel pour bien s'en occuper, ce n’est pas un pas dans la bonne direction , déplore France Gélinas.

Le risque de la barrière linguistique

De son côté, le directeur général de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario s'inquiète pour les patients francophones qui pourraient être transférés dans un foyer anglophone. Les études démontrent que la barrière linguistique est un risque énorme pour la santé des personnes.

Michel Tremblay ajoute que si les patients ne comprennent pas les traitements qu’ils vont recevoir ça peut avoir des impacts importants au point de vue notamment de l’isolement.

Pour sa part, Jane Meadus, avocate pour le Centre de défense des personnes âgées, déplore le manque de consultation autour de cette loi. Nous n'avons pas été invités à participer au débat, pas même les gens concernés sur le terrain pour expliquer les conséquences de ces transferts de patients.

C’est vraiment pousser les gens dans des situations qui peuvent être inappropriées , dit-elle en expliquant que des aînés pourraient être isolés si les membres de leurs familles ne peuvent pas les visiter.

Quant à la facture de 400 $ par jour, Jane Meadus affirme que la plupart des patients n’ont même pas les moyens de payer ce montant.

Avec les informations d’Andréane Williams