La première policière du Québec se raconte dans une biographie

Première femme à devenir policière au Québec, Nicole Juteau a défoncé plus d’une porte pour atteindre son rêve et faire sa place dans un monde autrefois réservé aux hommes. Celle dont la carrière a débuté à Shawinigan en 1975 raconte les péripéties de son parcours prolifique dans une biographie qui vient de paraître aux Éditions du Druide.

Écrit par l’auteure Annie Roy, l’ouvrage intitulé La téméraire raconte notamment l’astuce qui a permis à Nicole Juteau de devenir policière.

Je n’avais pas le droit d’aller en techniques policières, alors je suis allée en techniques correctionnelles, mais mon idée était de changer d’orientation. Heureusement, un orienteur était nouveau, et j’ai abusé de son ignorance. J’ai appliqué en techniques policières l’année d’après et j’ai été acceptée , s’est-elle remémorée, vendredi, en entrevue à l’émission En direct.

À l’époque, le texte de loi encadrant le travail des policiers ne fait nullement mention des femmes, soutient-elle. Il fallait être un homme de 5’’8 et de 140 livres. La grandeur, le poids, j’aurais pu essayer, mais c’est le sexe que j’avais de la misère à changer , a blagué la policière retraitée, aujourd’hui âgée de 68 ans.

Nicole Juteau, première femme admise dans les rangs de la police au Québec en juin 1975 (archive). Photo : Radio-Canada

Malgré les embûches, la native de Montréal-Nord est assermentée en 1975, l'Année internationale de la femme, puis rejoint la Sûreté du Québec à Shawinigan comme patrouilleuse.

Quand je suis arrivée la première journée, on m’a dit ‘’on s’excuse, mais la Loi n’est pas changée, donc on va vous donner votre insigne, mais vous n’aurez pas d’armes à feu et d’uniforme tant que la Loi n’est pas changée’’. On m’a appelée Rien Juteau pendant tout l’été , a-t-elle raconté au micro d’Anne-Marie Lemay.

La biographie dépeint un milieu d’hommes qui mettra plusieurs années avant de devenir plus inclusif. La Sûreté du Québec n’a alors pas d’uniforme conçu pour les femmes, fait remarquer Monique Juteau.

« J’avais une chemise de gars, mais on avait remonté les manches. Les femmes, on n’a pas la même physionomie à l’avant, donc je mettais des épingles à couche pour ne pas que ça ouvre » — Une citation de Nicole Juteau

A-t-elle songé à baisser les bras? Jamais, mais j’ai pleuré souvent , répond-elle. Quand j’ai commencé à patrouiller et que les gars étaient méchants, j’allais me cacher à l’église et je pleurais, mais jamais devant eux.

De patrouilleuse à agente double

Heureusement, l’ex-policière a pu compter sur l’appui de nombreuses personnes. Elle se souvient de la vague d’amour reçue au Festival western de Saint-Tite, alors qu'elle était affectée à la circulation. Je bloquais le trafic au lieu de le débloquer, parce que les gens arrêtaient, venaient me voir et me donnaient la main. Les femmes sortaient et criaient ‘’vive la femme’’. Et pendant ce temps-là le trafic n’avançait pas. C’était extraordinaire de travailler avec le public.

Après six ans passés à Shawinigan, Nicole Juteau fut ensuite promue enquêtrice, puis agente double. Celle qui n’avait jamais mis les pieds dans un bar s’est forgé un personnage, celui de Nicky, pour infiltrer des réseaux criminels. J’avais presque tous les rôles. Une journée, je pouvais être une prostituée, le lendemain j’étais une danseuse nue ou la femme d’un dentiste très huppé. Je pense que j’étais une bonne improvisatrice.

Elle avait aussi des alliés au sein des forces de l’ordre. La Sûreté du Québec a tellement voulu m’avoir, parce qu’ils savaient qu’il n’y avait pas beaucoup de policières. Le directeur dans le temps, Jacques Beaudoin, était merveilleux. Il en voulait des femmes , insiste-t-elle. Plusieurs anciens collègues l’ont d’ailleurs félicitée depuis la parution de La téméraire. Ils ont lu le livre et ont vu comment j’ai eu de la misère. Les policiers me remercient.

Près de 50 ans plus tard, elle s’efforce maintenant de faciliter le parcours des nouvelles recrues. J’adore aller voir les jeunes en techniques policières pour leur dire qu’il n’y a rien qui peut vous empêcher de faire le métier que vous voulez faire, j’en suis le meilleur exemple. Je donne des conférences dans des polyvalentes.

Son histoire sera adaptée à la télévision.