Six mois après le derecho, des propriétaires de boisés attendent toujours l’aide

Presque six mois, jour pour jour, se sont écoulés depuis le passage du derecho qui a causé bien des ravages dans l’Est ontarien. Toutefois, même aujourd'hui, les producteurs de sirop et les propriétaires de boisés peinent encore à nettoyer les dégâts causés par la tempête.

François Dutrisac est propriétaire d’une érablière familiale d’environ 60 700 m2 à Sarsfield. Elle compte habituellement de 100 à 150 arbres, qui permettent de produire environ 150 litres de sirop par année.

À la suite de la tempête de mai dernier, il compte désormais près de 50 % moins d'arbres producteurs de sève sur son terrain, affectant du même coup ses capacités de production de sirop d'érable.

J’ai calculé, il m’en reste peut-être 52 ou 53 arbres. Et ce sont tous mes gros érables qui sont détruits. J’ai calculé selon la dimension des arbres, cela représente 70 % de ma production. Même ceux qui restent ont eu des dommages; ils ont des branches brisées. Je n’entaillerai pas avant au moins cinq à dix ans , affirme M. Dustrisac.

Résultat : la dimension de son évaporateur actuel est devenue trop grosse pour les arbres amochés restants. L'acériculteur se questionne donc à savoir s'il devrait le vendre pour en acheter un plus petit, parce que de mon vivant, ça va être difficile pour revenir à une production qui est proche de ce que nous avions .

François Dutrisac est propriétaire d’une érablière familiale situé à Sarsfield. Photo : Radio-Canada

Depuis le derecho, François Dutrisac affirme ne pas se sentir en sécurité sur son propre terrain. Quand je marche, je regarde en haut – pas en bas, en haut – de peur que des branches me tombent dessus , explique-t-il.

M. Dutrisac fait partie du regroupement de 200 résidents de l'Est ontarien qui demande aux différents ordres de gouvernement d’aider les propriétaires de boisés à se relever de cette tempête dévastatrice.

J’aimerais avoir du soutien technique. Je comprends que les arbres ne sont pas assurables. Cette année, cela m’est arrivé [la tempête], mais dans le passé, c’est arrivé à Rockland et Casselman. C’est juste notre malchance. On nettoie, mais certains arbres sont dangereux et on a besoin d’un technicien , explique M. Dutrisac, qui siège aussi au conseil d'administration de l'Association française des propriétaires de boisés privés de l'Est de l'Ontario.

Des dommages non assurables

La Ville d'Ottawa a planté environ 6000 arbres pour réparer les cicatrices causées par la tempête, une initiative fortement appréciée par l'Association française des propriétaires de boisés privés de l'Est de l'Ontario.

Cette dernière estime néanmoins qu'il faudrait en planter beaucoup plus afin de réellement pallier la diminution du couvert forestier dans la région et retrouver les bienfaits des forêts pouvant aider à réduire les effets de la crise climatique.

Le derecho du mois de mai 2022 a causé d'importants dommages dans la canopée d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

L'Ontario dit avoir déployé 20 équipes d'évaluation des catastrophes dans le centre et l'est de la province après le passage de la tempête en mai dernier.

Ces équipes ont conclu que la plupart des dommages aux maisons et aux entreprises étaient assurés, ou il s’agissait de dommages aux arbres qui ne seraient pas admissibles en vertu du Programme d’aide aux sinistrés en cas de catastrophe pour les Ontariens , indique le gouvernement ontarien dans une déclaration écrite à Radio-Canada.

La Forêt Larose, considérée comme un joyau naturel des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), n'a pas été épargnée par la tempête historique du 21 mai 2022. Cette photo a été prise le 3 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Pour sa part, le gouvernement fédéral affirme qu'il peut offrir une aide financière aux gouvernements provinciaux et territoriaux, à leur demande, par le biais des Accords d'aide financière en cas de catastrophe , et ce, en cas de catastrophe à grande échelle , explique une porte-parole de Sécurité publique Canada par courriel.

Dans le cas de l’Ontario et le Québec, les dépenses doivent dépasser le seuil approximatif de 29 millions pour Québec et 50 millions pour l’Ontario , poursuit le ministère fédéral.

Dans le cas du derecho, le gouvernement du Canada affirme ne pas avoir reçu de demande d’aide financière des gouvernements du Québec et de l’Ontario.

Avec les informations de Rebecca Kwan