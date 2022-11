La crise du logement au Yukon se répercute sur les animaux de compagnie

Pour la première fois en 10 ans, le refuge Yukon Animal Rescue Network n’accepte plus de chiens, car il devient difficile de les faire adopter.

Sans oublier que le refuge est tenu par une bénévole, Cheryl McGrath, qui accueille ces chiens chez elle à Watson Lake et qu’elle a aussi un autre emploi pour payer ses factures.

Au fil des années, Mme McGrath a secouru des centaines de chiens, mais s’ils ne ressortent pas de la porte tournante, il faut les empêcher de rentrer, au risque de les voir bloquer la porte , dit-elle en expliquant la raison pourquoi il lui est désormais impossible d'en accueillir.

Selon Cheryl McGrath, les gens sont moins prêts à adopter des chiens en raison de la pénurie de logements au Yukon qui donne plus facilement aux propriétaires la volonté d’interdire aux locataires d’avoir des animaux de compagnie chez eux s’ils veulent louer un bien immobilier.

« Le logement est certainement un facteur important à savoir s’ils adoptent [un animal] ou pas. » — Une citation de Cheryl McGrath, Yukon Animal Rescue Network

La Humane Society de Whitehorse dit que son refuge est plein. D’après Samantha Salter, qui fait partie du conseil d’administration, le taux d’adoption a retrouvé son niveau de prépandémie : » Il y avait un moment où nous n’avions pas assez d’animaux. »

Désormais, explique Mme Salter, les animaux continuent d’arriver, mais elle n’a pas de statistiques pour démontrer que les gens abandonnent leurs animaux en raison de la crise du logement ou d'une baisse de revenu, mais qu’en règle générale, il n’est pas rare de voir un lien.

Cette situation renforce la pression sur le refuge qui doit déjà composer avec un manque de ressources et de personnel. D’autres organismes ont les mêmes inquiétudes, dont le groupe Yukon Small Animal Rescue and Advocacy qui a déclaré cette semaine ne plus pouvoir accepter d’animaux en raison « d’une hausse considérable de ses factures. »

