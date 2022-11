Le professeur de géographie urbaine à l'Université de Winnipeg, Jino Distasio estime que le Manitoba a freiné cette approche depuis longtemps.

Le fait est que depuis le début des années 90, le modèle du logement d'abord a fait l'objet d'études approfondies et qu'il est vraiment efficace si nous le faisons correctement , suggère Jino Distasio. L'expert a participé à un projet pilote qui a permis d'intégrer des personnes dans des foyers en utilisant ce modèle.

Il reste la seule intervention éprouvée pour enrayer l'itinérance chronique.

Le professeur de géographie urbaine à l'Université du Manitoba Jino Distasio croit que la province doit absolument privilégier le modèle du « logement d'bord » pour faire face efficacement à l'itinérance. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Selon M. Distasio, le modèle du logement d'abord permet également d'économiser de l'argent, parce que les bénéficiaires sont moins susceptibles de recourir aux services d'urgence.

Chiffres à l’appui, il souligne que le coût de l'itinérance au Canada est d'environ 60 000 $ par personne.

Mais lorsqu’il faut fournir un logement et un soutien, il en coûte souvent environ 20 000 $, soutient-il.

Le logement est un droit humain fondamental absolu et nous continuons à ne pas fournir ce droit aux Canadiens.

Il y a quelques jours, la fondatrice et directrice générale de l’organisme manitobain St. Boniface Street Links, Marion Willis, a rappelé la nécessité de s’assurer que les gens ont un endroit où rester, avec l’arrivée du froid.

Selon elle, c’est une question de vie ou de mort. Des gens meurent en vivant dehors , alerte-t-elle.

Par ailleurs, un récent rapport de l'organisme End Homelessness a révélé que le manque de logements abordables pousse les itinérants dans la rue.

Face à cela, au mois d'août 2022, la province a annoncé un financement d'un peu plus de 5 millions de dollars dont une partie permettrait d'offrir des logements abordables aux itinérants de Winnipeg.

Une recette qui fonctionne ailleurs

La Finlande, un pays d’Europe du Nord a appliqué ce modèle qui lui a permis de réduire le taux d’itinérance sur son territoire. Le pays espère d’ailleurs éradiquer le phénomène d’ici 2027 et au plus tard 2025 dans la capitale Helsinki.

Le responsable des affaires internationales à la Fondation Y, le plus grand organisme finlandais à but non lucratif dans le domaine du logement, Juha Kahila, estime que le pays est en bonne voie pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Si nous continuons à faire le travail difficile que nous avons accompli ces 14 dernières années, je pense que c'est tout à fait faisable , s'enthousiasme M. Kahila.

Il explique que les personnes sont installées dans des studios, d'une superficie de 236 à 376 pieds carrés chacun, et bénéficient ensuite d'un soutien.

Un aperçu des maisons que la Fondation Y met à la disposition des itinérants en Finlande. Photo : Photo soumise par la Fondation Y en Finlande

Chaque pensionnaire obtient également son propre travailleur de soutien qui l’accompagne dès le premier jour, ajoute-t-il.

Les résidents paient tous un loyer grâce aux allocations reçues de la sécurité sociale, note-t-il.

En Finlande, la première initiative de logement d'abord a coûté au pays un équivalent de 234 millions de dollars, et le coût a diminué après la première année, précise M. Kahila.

Et chaque personne aidée en Finlande a fini par économiser l'équivalent d'un peu plus de 20 000 dollars canadiens parce qu'elle n'avait pas recours à d'autres services, ajoute-t-il.

Dans la ville de Houston, au Texas, la mise en place du programme The Way Home fondé sur le modèle du logement d'abord a aussi permis de réduire le sans-abrisme de 63 % sur le territoire depuis 2012, indique la Coalition pour les sans-abri de la région.

Selon la vice-présidente des communications et du développement de la Coalition, Sara Martinez, un effort de collaboration entre les agences de services aux sans-abri et plusieurs autres groupes a permis de déterminer que le manque de logements permanents est d’abord l’équation à résoudre.

Il est parfois facile de se laisser distraire et de vouloir mettre en œuvre des solutions à court terme ou des solutions de fortune , déconseille Mme Martinez.

L’initiative a permis de construire de nouveaux logements mais aussi de s’appuyer sur un parc d’hébergements existants.

Par ailleurs, à Kitchener, en Ontario, l’initiative A better Tent City abrite une communauté de 50 personnes dans autant de cabanes.

Ces cabanes, qui mesurent chacune mesure 2,5 mètres sur 3, sont mises à la disposition des itinérants à Kitchener en Ontario dans le cadre de l'initiative A better Tent City. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

Comme les cabanes font moins de 10 mètres carrés, cela signifie que les initiateurs n'ont pas besoin de permis de construire de l'Ontario, ce qui a accéléré le processus, note le fondateur Jeff Willmer.

Mieux, le coût de la construction, entre 5000 et 6000 dollars par cabane, a été presque entièrement couvert par des dons.

Les locataires paient un loyer d'environ 390 dollars correspondant au montant qu'ils obtiennent grâce à l'allocation de logement du programme Ontario au travail, précise-t-il.

Mais attention à ne rien oublier

Le directeur du développement du logement au Neighbourhood Group à Toronto, Kegan Harris, mentionne que la ville a également connu du succès dans le cadre d'une initiative de logement modulaire, une stratégie similaire à celle que le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a promise. Le loyer qu'ils doivent payer est basé sur 30 % de leur revenu.

Toutefois, même si le logement est crucial, M. Harris insiste sur les services à offrir aux gens une fois qu’ils sont logés.

On croit à tort qu'une fois les gens logés, le problème est résolu , prévient-il.

Ce n'est pas le cas. Le logement est la première étape.

Avec les informations de Chloe Friesen, Cory Funk, Pat Kaniuga, Anne-Louise Michel et Wendy Parker