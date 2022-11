Pour la neuvième Journée pour le bien-être et la santé des hommes, des organismes de l'Est-du-Québec appellent à une réflexion sur les problèmes de santé mentale et de détresse psychologique.

Sur la Côte-Nord, le directeur de l’organisme Hommes Sept-Ils et de la maison d’hébergement Oxygène Jack Monoloy, Edmond Michaud, estime d’ailleurs que cette journée a encore toute sa pertinence.

« Ce qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est à quel point on permet aux hommes autour de nous, puis à nous-mêmes si on est un homme [...] de vivre autre chose que de l'endurance, de la performance? » — Une citation de Edmond Michaud, directeur de l’organisme Hommes Sept-Ils et de la maison d’hébergement Oxygène Jack Monoloy

Le directeur d'Hommes Sept-Ils, Edmond Michaud (archives) Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

À quel point leur permet-on de vivre des émotions humaines parfaitement normales comme la peur, la tristesse, puis la joie aussi? , se questionne-t-il.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, des études démontrent clairement que les hommes sont en surnombre dans plusieurs causes de décès au Québec, comme les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire.

Cela s’ajoute à un taux de suicide plus élevé ainsi qu’au fait qu’une majorité d’entre eux tardent à demander de l’aide.

Certains stéréotypes peuvent renforcer une appréhension négative à l’endroit des hommes qui ont besoin d’aide. Pourquoi? Parce que c’est encore mal vu pour un gars de bien s’occuper de lui , explique Edmond Michaud.

Besoin d’aide? Si vous pensez au suicide ou si vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

Particularités nord-côtières

L’organisme Homme Sept-Ils opère déjà une première maison d’accueil qui inclut quatre chambres et douze lits.

« Sur la Côte-Nord, on sait qu'on a une mentalité masculine un peu plus traditionnelle. » — Une citation de Edmond Michaud

On a des métiers qui sont plus traditionnels [...] Puis on a des taux plus élevés de violence conjugale, de consommation abusive, que ce soit d'alcool ou de drogues. Ce sont toutes des réalités [avec lesquelles] on doit composer au quotidien , précise M. Michaud.

Un second établissement adjacent à la première maison d’hébergement devrait d’ailleurs permettre à l’organisme d’étendre ses services en 2023.

Cet agrandissement est rendu possible grâce à une subvention de 462 000 $ reçue par l’organisme. D’après Edmond Michaud, le bâtiment qui sera transformé en logements semi-autonomes pour les pères en difficulté pourra accueillir les usagers dès le printemps ou l'été prochain.

La maison Jack Monoloy abrite l'organisme Hommes Sept-Îles et offre quatre chambres avec salles communes (archives). Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

Edmond Michaud rappelle toutefois qu’il ne s’agit pas juste d’avoir des ressources financières supplémentaires, des ressources humaines, c’est aussi d’étendre les plages horaires et de faire des actions en amont des difficultés des hommes et d'aller les rejoindre là où ils sont.

Valoriser le bien-être

Pour le directeur général de l'organisme gaspésien Convergence, Jean-Jacques Élie, cette journée est l'occasion pour les hommes de prendre du recul sur soi. Elle vise aussi à souligner l'importance des actions qui peuvent améliorer le bien-être et l’épanouissement des hommes à travers la province.

C'est une journée où on peut faire un petit recul sur soi, de considérer comment je prends soin de moi , explique M. Élie.

Jean-Jacques Élie, directeur général de Convergence (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

« On parle souvent des hommes par rapport à des problématiques, mais c'est une journée qui veut souligner autre chose que les problématiques : c'est le bien-être, le mieux-être. » — Une citation de Jean-Jacques Élie, directeur général de Convergence

Tout comme l’organisme Homme Sept-Ils, Convergence offre un service d'aide aux hommes de la Gaspésie.

Selon une enquête menée par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, plus de 65 % des hommes interrogés se disent préoccupés par leurs relations familiales.

Un pourcentage similaire d’hommes affirment aussi vivre un sentiment d’isolement et se disent inquiets pour leur santé mentale.

Depuis 2013, le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes souligne la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des hommes, créée le 19 novembre 1999.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon