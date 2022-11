Cinq maisons centenaires de la Pointe-Duthie en voie d’être restaurées

Depuis plusieurs années, l’organisme qui gère le site a de la difficulté à rentabiliser ses activités. Il souhaite donc pérenniser ces maisons d'antan grâce à ce projet.

Deux maisons sont déjà offertes en location alors que deux autres seraient prêtes à l'été 2023.

La tâche s'annonce colossale puisqu'on souhaite conserver de nombreux éléments patrimoniaux des bâtiments.

Le Site patrimonial de la Pointe-Duthie à New Richmond : le magasin Gendron et la maison Harvey tout au fond Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

La présidente du Site patrimonial de la Pointe-Duthie, Danielle Cyr, souhaite réussir son pari et pouvoir rentabiliser l'investissement considérable qui sera fait sur place.

Il nous fallait un plan pour rentabiliser cet entretien des maisons , explique-t-elle. Ce qui nous avait été conseillé, c'était de rendre les maisons propres à la location touristique. On a baptisé le concept "Logement touristique en contexte historique".

Une cheminée dans la maison Brown Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Actuellement, le budget est évalué à 400 000 $, mais il en faudra davantage.

Sources de financement du projet : Développement économique Canada : 100 000 $

Ville de New Richmond : 40 000 $

MRC de Bonaventure : 80 000 $

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs : 25 000 $

Hypothèque : 150 000 $

Une demande de subvention de 100 000 $ a été adressée à Investissement Québec. Une campagne de financement sera aussi lancée auprès du public.

« Ça va apporter un fonds financier pour faire rouler le site et pour entretenir les maisons. Tous les gens qui ont des vieilles maisons de bois savent comment ça demande d'entretien. » — Une citation de Danielle Cyr, présidente du Site patrimonial de la Pointe-Duthie

Mme Cyr mentionne entre autres la nécessité de trouver des matériaux adéquats pour une reconstitution la plus fidèle possible. Installer des salles de bains et des systèmes de chauffage pour amener le confort moderne représente aussi un défi.

La présidente du Site patrimonial de la Pointe-Duthie, Danielle Cyr Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Mme Cyr souligne le fait que son équipe est entièrement bénévole. On a encore de l'imagination et on a encore du courage : on va se dévouer cette année , dit-elle.

Riche de la fusion de quatre cultures fondatrices

En plus de la valeur du patrimoine bâti, le site de la Pointe-Duthie est chargé de l’histoire des peuples qui ont participé à la fondation de New Richmond.

Le site de la Pointe-Duthie / Duthie Point / Nesue’g, qui couvre 82 acres, s’étend entre le boulevard Perron Ouest et la Baie-des-Chaleurs à New Richmond. On y a déménagé une vingtaine de bâtiments patrimoniaux (des années 1820 aux années 1920) constitués en village typique de la fin du 19e siècle. Ce site revêt une importance historique, car il était originellement occupé par les Mi’gmaqs, par les Acadiens et ensuite par les colons écossais, irlandais et loyalistes arrivés à Grande-Cascapédia (aujourd’hui New Richmond). Officiellement incorporé en février 1985 sous le nom de Gaspesian British Heritage Village, le site Pointe-Duthie / Duthie Point / Nesue’g a officiellement ouvert au public en 1989. Source : page Facebook du Site de la Pointe-Duthie

Les projets de restauration du site ne datent pas d'hier.

Danielle Cyr explique que la vocation du site a beaucoup évolué.

Au début, la mission du site, c'était de représenter le patrimoine britannique en Gaspésie , rappelle-t-elle. Mais avec le temps, la communauté anglophone a diminué et ses membres ont vieilli.

La maison Brown a déjà été rénovée et mise en location l'été dernier. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

De leur côté, ajoute-t-elle, les francophones n'avaient jamais vraiment réussi à "s’enpayser" dans ce projet-là. C'était toujours le projet des Anglais, mais en étudiant les généalogies et l'histoire du site, on sait à qui les terres avaient été allouées. On voit aussi très clairement que les premiers anglophones et les premiers francophones, qui étaient tous des Acadiens, avaient des terres intercalées. Il y a eu des Écossais aussi.

Les Mi’kmaw n'étaient pas très loin, puis ils étaient habiles en construction et ils étaient plutôt généreux. Ils aidaient beaucoup les premiers arrivants et on a vu plusieurs intermariages , ajoute Mme Cyr. C'est ça qu'on veut mettre en évidence. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont façonné la population de New Richmond et de ses environs.

Un poêle à bois d'antan restauré dans la maison Brown. Sa restauration a coûté plus de 5000 $. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

À ses yeux, ce qui est merveilleux, c’est que les communautés anglophone, francophone et mi’kmaw ont gardé leur identité et sont toujours là.

Donc là, la rencontre de l'autre, ça ne met pas vraiment en danger la culture, ça la transforme. Mais toutes les cultures se transforment constamment , estime Mme Cyr. Sinon, ce serait des cultures mortes.

Une pièce de la maison Harvey en rénovation Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Toutes ces recherches historiques pour raconter l’histoire et la reconstitution d’un village d’antan n’auront que des répercussions positives sur la population.

« Plus les gens connaîtront leur histoire, plus ils se sentiront bien enracinés, plus ils aimeront leur territoire. » — Une citation de Danielle Cyr, présidente du Site patrimonial de la Pointe-Duthie

Danielle Cyr rêve de pouvoir restaurer la petite école et l’église. Elles pourraient elles aussi être louées pour diverses activités et occasions. Son rêve le plus fou est d’aménager un cimetière non confessionnel accessible à tous. Et là, on aurait encore la rencontre des cultures , s’enthousiasme-t-elle.

Une façon de se démarquer

De son côté, le maire de la municipalité de New Richmond, Éric Dubé, croit que sa ville va se démarquer avec cette offre touristique particulière.

Ce ne sera pas de l’hébergement ordinaire. Ça va permettre à des gens de vivre une expérience , fait-il valoir.

L'intérieur de la maison Brown Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

L'historien et président de Patrimoine Gaspésie, Jean-Marie Fallu, est lui aussi enthousiaste.

Je trouve ça formidable, dit-il. Ça redonne vie aux maisons. Ça les préserve et, en même temps, ça permet aussi aux jeunes d’aujourd'hui, qui vivent dans des maisons modernes, de voir comment les gens vivaient dans les années 1900.

« Ça va nous apporter une fierté parce que ces bâtiments-là sont les seuls éléments physiques qui restent, qui nous rappellent un passé. » — Une citation de Jean-Marie Fallu, historien et président de Patrimoine Gaspésie

Il se réjouit également des implications sociologiques du projet. C'est vraiment une ouverture sur la diversité de notre peuplement culturel en Gaspésie, particulièrement dans la Baie-des-Chaleurs , constate-t-il.

Jean-Marie Fallu ne s’est jamais caché pour déplorer que le patrimoine est souvent négligé en Gaspésie et ailleurs au Québec.

Toutefois, il admet que le gouvernement met en place certaines balises. Il donne des budgets pour engager des agents en patrimoine , dit-il. Ça, c'est bien. Alors, de plus en plus, chaque MRC va avoir son agent en patrimoine pour faire l'inventaire.

M. Fallu rappelle qu’un projet semblable à celui de la Pointe-Duthie est en cours d’élaboration dans le parc Forillon, à Grande-Grave.

D'après le reportage de Louis Pelchat-Labelle