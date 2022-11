La province en a fait l'annonce samedi. Grâce à un financement de 2,1 millions de dollars, le nouveau bâtiment de l'école primaire sera construit au coin de la rue Vancouver et de la 3e Avenue.

La date de fin des travaux n'a pas encore été déterminée.

L’école actuelle a ouvert ses portes en automne 2019 dans des espaces locatifs sur l’avenue Fulton, à moins de 1 kilomètre du nouvel emplacement, au centre-ville de Smithers. Sept élèves se sont d’abord inscrits, et l’effectif de la petite école est depuis passé à 16.

« Je saute de joie. Je suis fébrile, tellement heureuse, je suis encore sous le coup des émotions. C'est une merveilleuse nouvelle, c'est le plus beau des cadeaux de Noël que l'on pouvait offrir aux parents de la communauté. » — Une citation de Marie-Eve Gauthier, mère de deux élèves à l’École La Grande-ourse

Marie-Eve Gauthier, une mère de deux enfants qui fréquentent l'école, et dont un troisième enfant entrera à la maternelle l'année prochaine, dit que l'acquisition d'un terrain enlève le stress qui entoure l'obligation de renouveler un bail tous les ans.

C’est un moment tournant aussi pour l'école parce qu'on a la certitude que l'on peut planifier en fonction du futur, dit Mme Gauthier. On peut ouvrir nos programmes, on peut les développer. On n'est pas tout le temps en train de se dire, "Ah! On pourrait peut-être faire un parc, mais il faudrait qu’il soit transportable, parce que peut-être, dans deux ou trois ans, on va partir!"

Les locaux temporaires de l'École La Grande-ourse, à Smithers. Photo : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Le président de l'association des parents de l'école, Mark Dwyer, espère que cette nouvelle facilitera le recrutement.

« C'est déjà dur d'attirer des professeurs, mais d'attirer des professeurs sans école ou avec un bail qui expire dans un an, c'est de plus en plus difficile. Donc cette nouvelle est fantastique et ça va apaiser un peu les nerfs de certains qui sont associés à l'école. » — Une citation de Mark Dwyer, Président, Association des parents de l'école La Grande-ourse

M. Dwyer se réjouit que la nouvelle école soit à côté d'un espace vert, et qu'elle augmente la visibilité de la communauté francophone à Smithers. Il ajoute qu'il aimerait que les parents puissent aider avec la planification du nouvel endroit, songeant, par exemple, à l'ajout d'une salle polyvalente pour des événements de la communauté francophone, dans une municipalité où ces espaces se font rares.

La province réitère son engagement envers l'éducation en français

La province a fait l’annonce de l’acquisition du terrain par communiqué samedi matin.

Il est très important que les familles dont le français est la langue maternelle puissent envoyer leurs enfants dans une école francophone près de chez elles , a affirmé dans le communiqué Jennifer Whiteside, la ministre de l’Éducation et des Services à la petite enfance.

La présidente du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), Marie-Pierre Lavoie, ainsi que la présidente de la Fédération des parents francophones de la province, Marie-Andrée Asselin, abondent dans le même sens.

Souvent, l’école est le cœur de nos communautés francophones, donc [l'acquisition du terrain] est vraiment quelque chose qui est très important, qui est majeur! , a déclaré Mme Asselin.