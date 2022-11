La 30e collecte annuelle de nourriture Stuff A Bus a lieu samedi à Calgary

À l'occasion de la 30e collecte annuelle de nourriture Stuff A Bus à Calgary samedi, le public est invité à acheter des paniers de denrées non périssables dans les Calgary Co-op et de les déposer dans des autobus garés devant les magasins avant qu'ils soient envoyés à la banque alimentaire de la ville.

Au cours des trois dernières décennies, cet événement a permis de récolter plus de 2 millions de dollars en nourriture et en fonds qui ont permis de soutenir directement nos amis et voisins dans cette ville , lance la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek.

Chaque année, un des partenaires de la collecte, Calgary Co-op, vend des paniers à 10 $ comprenant des haricots en conserve, des pâtes, de la soupe, des céréales et d'autres denrées non périssables.

Il est important que la coopérative fasse sa part pour la communauté , affirme Ken Keelor, le PDG de Calgary Co-op. Nous savons que la sécurité alimentaire est un défi pour beaucoup de gens, alors nous y répondons.

Il note que le public a été très généreux ces dernières années.

« Il y a beaucoup plus de besoins, mais aussi beaucoup plus de contribution des Calgariens » — Une citation de Ken Keelor, PDG de Calgary Co-op

Calgary Transit est également partenaire de l’événement. Des chauffeurs bénévoles conduisent les autobus de 10 h à 16 h samedi. Les autobus, qui se trouvent aux quatre coins de la ville, se font remplir de paniers de denrées alimentaires et avant de se diriger à la Banque alimentaire de Calgary.

L’événement marquait également le lancement de la 34e collecte annuelle d’aliments de Noël du maire à Calgary. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Une année particulièrement importante

Carl Bourque, un résident de Calgary, a acheté un panier samedi matin : Nous avons eu quelques années difficiles avec la pandémie. Je sais que beaucoup de familles luttent contre la perte d'emploi, les difficultés économiques et l'inflation. Si je peux aider une famille à avoir un meilleur temps des fêtes, je veux le faire.

Avec l'inflation qui augmente, beaucoup de nos voisins vont avoir besoin de notre aide cette année , renchérit la mairesse.

« Nous sortons à peine d'une récession économique, nous sortons à peine de la pire partie de la pandémie, nous l'espérons, et il y a beaucoup de familles qui ont besoin de notre soutien et cette année est particulièrement importante. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

Selon Michael Pasma, président par intérim de la Banque alimentaire de Calgary, l’objectif est d’offrir des paniers à tous ceux qui en ont besoin.