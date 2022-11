Les impacts de l’inflation se font déjà sentir en Abitibi-Témiscamingue

Au Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or qui offre le service de banque alimentaire pour les gens dans le besoin, on estime que la clientèle a augmenté de 20 à 25 % au cours des dernières semaines en raison de l’inflation.

La première chose que les gens vont couper, c'est le panier d’épicerie. On s’entend que le logement tu n’as pas le choix de le payer, l’hydro aussi , explique la directrice générale de l’organisme Lina Dupras.

À la Ressourcerie Bernard-Hamel de Rouyn-Noranda, on constate aussi de plus en plus de détresse chez certaines personnes ayant de la difficulté à boucler les fins de mois.

On dit souvent que l’aide alimentaire c’est du dépannage alimentaire, mais de plus en plus ce qu’on remarque c’est plus du dépannage d’urgence , explique la directrice des communications Nathalie Larose

Pour beaucoup de gens, on constate que les denrées qu’ils viennent chercher à la banque alimentaire c’est probablement la seule nourriture qu’ils vont manger pour le mois Nathalie Larose, directrice des communications à la Ressourcerie Bernard-Hamel.

Nathalie Larose, directrice des communications pour à la Ressourcerie Bernard-Hamel à Rouyn-Noranda. Une dizaine de personnes cuisinent derrière elle. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

La clientèle commence aussi à changer dans les banques alimentaires de la région.

Nous on dessert une clientèle sous le seuil du faible revenu, mais de plus en plus on voit des gens qui ont un travail, qui techniquement ne serait pas notre clientèle, mais qui sont dans le besoin. Si ça continue d’augmenter on va voir d’autres catégories de personnes qui vont venir demander de l’aide et là va falloir trouver des solutions pour voir comment on va faire face à tout ça , explique Nathalie Larose.

« On est proche de ce qu’on peut appeler le point de rupture de ce qui pourrait amener les gens à se révolter ou du moins amener des changements de société importants. » — Une citation de Stéphane Trudel, professeur en travail social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le professeur en travail social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Stéphane Trudel estime aussi que la pauvreté se diversifie .

Des gens qui ont parfois 2 salaires doivent maintenant utiliser les services de banque alimentaire , explique-t-il.

De gros salaires qui n’aident pas les plus démunis

Stéphane Trudel estime que les grands écarts de salaires en Abitibi-Témiscamingue font aussi en sorte qu’il est beaucoup plus difficile pour les gens à faible revenu d’arriver à joindre les 2 bouts.

Ce que ça fait avec les gens qui ont un salaire très élevé, ça met une pression sur la valeur des logements, mais aussi l’immobilier. En parallèle à ça, il y a les gens qui travaillent dans la plupart des autres métiers communs qui ont des salaires plus modestes, ce qui s’observe c’est la présence de famille qui sont double salariés qui peuvent être en logements à prix modiques, ce qu’on n’observe pas dans des régions où l’écart des salaires est plus raisonnable , explique-t-il.

Certains considèrent aussi à tort que leurs finances se portent bien selon Stéphane Trudel.

Il y a des gens qui se considèrent comme dans la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure alors que dans un contexte de fragilité économique comme celui qu’on a présentement où un simple 2 points de pourcentage sur les taux hypothécaires va peut-être faire bondir le coût du loyer de 500-600 $ par mois, ils sont confrontés à la réalité que finalement ils n’en ont pas tant que ça en banque , explique Stéphane Trudel.

Les aînés aussi touchés

Les personnes âgées aussi sont de plus en plus touchées par l’inflation. Photo : getty images/istockphoto / Halfpoint

Les personnes âgées aussi sont de plus en plus touchées par l’inflation selon Frédéric Audet, président régional de la FADOQ en Abitibi-Témiscamingue.

Le budget que certains ont pu faire en prévision de la retraite ne tient tout simplement plus la route.

Il y a beaucoup de membres qui nous en parlent, qu’ils ont de la misère à combler les besoins, de plus en plus l’épicerie, la viande, c’est pas achetable, les légumes c’est pareil. Tu es obligé de couper sur des choses en te disant, ça je ne peux pas me permettre ça et ça non plus , explique-t-il en précisant que certains ont commencé à fréquenter les banques alimentaires.

Selon les données de Statistiques Canada, entre 2015 à 2020, le niveau de faible revenu a considérablement augmenté chez les aînées. 6 925 personnes âgées, soit près d’une personne sur 4, étaient en situation de faible revenu en 2020.