Sommet de la Francophonie : l’Acadie a beaucoup à apporter aux autres nations

Une fois de plus, l’Acadie est bien représentée au Sommet de la Francophonie, dont la 18e édition se tient en Tunisie samedi et dimanche.

La directrice générale de la Société nationale de l’Acadie ( SNA ), Véronique Mallet, fait partie de la délégation canadienne, et le président de l’organisme de défense des droits des Acadiens, Martin Théberge, est au nombre des invités de la secrétaire-générale de l’Organisation internationale de la francophonie ( OIF ).

Dans un entretien téléphonique ces derniers jours à partir de Djerba, la ville tunisienne où se déroule le sommet, Martin Théberge se réjouissait de la reconnaissance très forte que l’Acadie, malgré l’absence de frontières explicites, reçoit depuis longtemps à ce sommet. Avec le Canada et le Québec, le Nouveau-Brunswick a de plus un statut de gouvernement participant .

Malgré la fragilité du fait français en milieu minoritaire, et peut-être même à cause de cette fragilité, l’Acadie a beaucoup à apporter aux autres nations francophones, estime Martin Théberge.

Toute la question d'insécurité linguistique, c'est quelque chose qu'on ne parle pas ailleurs dans le monde, mais c'est quelque chose qui se vit partout dans le monde , a-t-il mentionné dans l’entrevue diffusée à l’émission Michel le samedi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les participants au 18e Sommet de la Francophonie écoutent un discours du président tunisien Kaïs Saïed, samedi à Djerba. Photo : Reuters / Présidence du gouvernement de la Tunisie

De façon positive, les stratégies qui sont développées pour assurer une meilleure sécurité linguistique, une plus grande confiance en notre langue sont des exemples inspirants et pertinents pour les francophones de partout, estime le président de la SNA .

Chez les jeunes, une identité francophone en mouvement

Dans le monde, le nombre de francophones est passé d’environ 300 millions à 321 millions  (Nouvelle fenêtre) entre 2018 et 2022, selon l’ OIF . Cette hausse de 7 % est principalement attribuable au continent africain.

Au Canada, le nombre de francophones a augmenté de 1,6 % en cinq ans. Il est passé de 7,7 millions à 7,8 millions de locuteurs entre 2016 et 2021, selon Statistique Canada. Cependant, le poids démographique des personnes dont le français est la première langue parlée a diminué de 1,6 % au Nouveau-Brunswick; de 0,3 % en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard; et de 0,8 % dans l’ensemble du pays durant la même période, car la croissance de la population canadienne se fait plus rapidement.

À la lumière des résultats du recensement de 2021, qui faisait état de cette baisse de la proportion de francophones au Canada et dans les Maritimes, on peut faire des constats négatifs , reconnaît Martin Théberge. Mais je pense qu'on peut voir les grandes expertises que l'on a et que l'on peut mettre de l'avant pour améliorer la situation et pour contrer cette tendance.

Il ne minimise pas les constatations du recensement, mais observe que la relation de la jeunesse avec le fait francophone n'est pas une notion immuable. On entend les gens nous dire : c'est dommage, les jeunes ne sont plus francophones. Il faut faire très attention , dit-il.

« La relation avec la langue française et la question identitaire par rapport à la langue française est appelée à se modifier avec le temps. Les jeunes ne s'identifient peut-être pas comme francophones, mais ils parlent quand même le français. » — Une citation de Martin Théberge, président, Société nationale de l’Acadie

Le président de la Société nationale de l’Acadie a mentionné au passage que le conseil d’administration de l’organisme doit obligatoirement avoir cinq membres qui sont jeunes, et que la moitié des représentants qui en font partie sont des organismes jeunesse.

Le programme scolaire du Nouveau-Brunswick… en Tunisie

En Tunisie, le porte-parole de la SNA a eu l’occasion ces derniers jours de visiter l'École canadienne Galileo Galilei, située à Ezzahra, en périphérie de la capitale, Tunis.

Cette école privée ouverte par des Tunisiens offre le programme d’étude des écoles francophones du Nouveau-Brunswick à des élèves dont le français n’est pas la langue maternelle, et qui parlent principalement l’arabe.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Martin Théberge, président de la SNA, visite l'école francophone Galileo Galilei, en Tunisie. Photo : École canadienne Galileo Galilei / Facebook

Ils ont déterminé que pour leur réalité, pour la question de qualité d'enseignement, ils se tourneraient vers le curriculum du Nouveau-Brunswick , indique Martin Théberge.

Les résultats sont vraiment impressionnants , juge-t-il. C'était vraiment impressionnant de voir la qualité de la langue des élèves , de voir la qualité [...] des enseignants.

Notre éducation, c'est une autre contribution que l'on peut faire dans nos relations à l'international , déclare-t-il.

Pour ces élèves tunisiens, la littérature s'y ajoutera maintenant, puisque M. Théberge a profité de sa visite pour faire un don de livres d'auteurs acadiens, offerts par la maison d'édition Bouton d'or Acadie.

L'Acadie et le Canada au Sommet de la Francophonie

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie se tient les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, sur le thème Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des chefs d'État rassemblés pour une photo de groupe autour de Louise Mushikiwabo, la secrétaire-générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, au 18e Sommet de la Francophonie, le 19 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie. Photo : Reuters / Présidence du gouvernement de la Tunisie

L’Organisation internationale de la francophonie ( OIF ) compte 88 États et gouvernements : 54 membres (dont le Canada, le Québec et le Nouveau-Brunswick), 7 membres associés et 27 observateurs (dont l’Ontario).

Selon son site Internet, la Société nationale de l'Acadie ( SNA ), qui a été fondée en 1881 à Memramcook au Nouveau-Brunswick et représente des francophones des quatre provinces de l'Atlantique, est depuis 2005 une organisation internationale non gouvernementale accréditée du statut consultatif auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie .

Deux représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick sont au sommet, en Tunisie : le ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

Le Sommet de la Francophonie se déroule ordinairement chaque deux ans, mais la rencontre de cette année est la première depuis 2018, car celle originalement prévue en 2020 en Tunisie avait été reportée à cause de la pandémie.

Avec les renseignements de Michel Doucet, de l’émission Michel le samedi