Plusieurs marchands rencontrés par Radio-Canada confient avoir l'intention de retirer leurs commerces du Grand Marché après la période des fêtes tant la situation est difficile.

Jean-Louis Bérubé, propriétaire de Vollaille Exquise, n'est pas surpris.

Un bateau qui est en train de couler, personne ne veut rester dedans , illustre-t-il.

En 2019, la Ville de Québec a fermé son marché du Vieux-Port, en Basse-Ville, et a emmenagé le Grand Marché sur le site d'Expo-Cité.

Bien que la pandémie a certainement joué dans l'équation, les commerçants affirment que l'achalandage n'a presque jamais été au rendez-vous depuis.

On était supposés avoir deux millions de visites par année. La première année, on n’en a pas eu 500 000. Cette année, on parle d'a peu près un milion. Les gens de Québec boudent énormément ça. ils étaient contre le déménagement , affirme M. Bérubé.

Situé dans le quartier Lairet à Québec, le Grand Marché a ouvert ses portes en 2019. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Émilie Ouellet travaille au kiosque du Verger l'Argousière depuis bientôt un an. Son employeur fait partie des commerçants permanents au Grand Marché de Québec, ceux qui paient pour un emplacement fixe, douze mois par année.

Elle dit avoir vu plusieurs commerçants quitter depuis qu'elle est en poste. Certains sont revenus, mais ont opté pour une présence saisonnière.

Le contrat d'etre là à temps plein au Grand Marché... la réalité fait que c'est tres difficile pour les commercants parce qu'il y a des temps morts. C'est difficile. dit-elle.

Ces temps morts, le propriétaire de la ferme Gagnon, André-Marie Gagnon, les constate aussi.

Au marché de Noël il y a une hausse [d'achalandage]. Après ça, janvier février mars, y'a une baisse dit-il.

Le monde pense que y'a pu personne, que tout le monde est fermé. Moi je suis ici à l'année longue! ajoute celui qui est installé au Grand Marché depuis 2019.

Jean-Louis Bérubé a bon espoir que la Ville de Québec et le nouveau directeur général du Grand Marché, Steve Ross, puissent remédier à la situation.

Les coûts de loyers sont beaucoup trop élevés par rapport à l'achalandage. , déplore-t-il.

Rassurant

Vendredi, la Ville de Québec a annoncé des allègements financiers afin d'épauler le Grand Marché.

De retour de son premier voyage à l'étranger en tant que maire de Québec, Bruno Marchand s'est fait rassurant.

Je crois à ce Grand Marché là pour ce qu'il apporte à notre culture locale, ce qu'il apporte a nos agriculteurs, ce qu'il apporte à nos citoyens.



« On va travailler à ce qu'il soit rentable, si on veut le plus vite possible. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec.

Avec les informations de Magalie Masson