Des vigiles à la mémoire de Hodan Hashi décédée après une bagarre dans une boîte de nuit

Des veillées sont prévues samedi dans cinq villes canadiennes, dont Regina et à Saskatoon, à la mémoire de Hodan Hashi, la femme de 23 ans morte à la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit de Saskatoon le 5 novembre 2022.

Outre les deux villes de la Saskatchewan, des personnes se réuniront pour lui rendre hommage aussi à Edmonton, Toronto et Ottawa.

Hodan Hashi est décédée après une bagarre, qui s’est produite dans la boîte de nuit Crazy Cactus, avec une autre femme, Paige Theriault-Fisher, 22 ans. Cette dernière est accusée d’homicide involontaire. Actuellement en liberté sous caution, elle doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 15 décembre.

La vigile de Regina se tiendra à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Celle de Saskatoon se tiendra à l'hôtel de ville.

Nous sommes profondément attristés et avons le cœur brisé par la perte de notre sœur Hodan Hashi , indique un communiqué de presse publié par la famille Hashi.

Hodan méritait de vivre pleinement sa vie et de faire partie de notre communauté dynamique , peut-on également y lire.

La famille a vécu un processus de deuil très difficile , souligne Delilah Kamuhanda, l'une des organisatrices à Saskatoon.

J'espère que nous pourrons organiser une veillée qui soit respectueuse à leur égard, et [créer] un espace où les personnes touchées pourront se sentir aimées et soutenues pour guérir et gérer les émotions difficiles qu'elles doivent traverser, j'en suis sûre.

La jeune victime est décrite comme une personne au grand cœur, intelligente et altruiste.

Née à Ottawa, elle était inscrite à un programme d’étude en Saskatchewan, selon la famille.

Elle aspirait à étudier l'éducation de la petite enfance pour éventuellement aider les enfants vivant avec un handicap, indique le communiqué.