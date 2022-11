Tramway : Bruno Marchand précise sa pensée à son retour à Québec

Quelques instants après avoir posé les pieds en sol québécois, Bruno Marchand a répété qu’il ne veut pas faire la guerre aux opposants du projet.

« Je n’ai jamais pensé et je ne penserai jamais que quelqu’un qui est contre le tramway est un pollueur. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Selon lui, il est possible pour les citoyens d'être pour la protection de GES et contre la construction d'un tramway.

« Quelqu’un pourrait dire : "Moi, je suis pour l’environnement, je cherche à réduire les gaz à effet de serre, j’ai un comportement qui en émet le moins possible" et ne pas penser que le tramway est la bonne solution, c’est tout à fait défendable », a-t-il expliqué en mêlée de presse à sa sortie de l’aéroport Jean-Lesage.

Vendredi, le maire Marchand y était allé d’une critique à l’endroit des opposants au projet de transport en commun.

Quelqu’un qui dit : "Je suis contre le tramway", il a le droit de dire: Je ne le prendrai pas. Mais : "je suis contre le tramway", c’est donc dire quoi? C’est donc dire : Je soutiens le fait que nous continuons de polluer de la même façon, parce qu’on n’a pas d’autres solutions. C’est ça l’enjeu.

Bruno Marchand et Anne Hidalgo se sont rencontrés lors d'une rencontre de l'Association des maires francophones à Tunis. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Ces propos ont scandalisé les partis Québec 21 et Québec d'abord, qui ont accusé Bruno Marchand d'associer les opposants au projet de tramway à des anti-environnementalistes.

Pas le statu quo

Là où le bât blesse, croit Bruno Marchand, c’est lorsque les détracteurs du projet réclament le statu quo.

Ce que j’ai dit et ce que j’assume, c’est que si ce n’est pas le tramway, c’est quoi? Cette question-là demeure. Si on dit que ça ne peut pas être le tramway, ça ne peut pas être le statu quo, moi, c’est ça que j’ai dit. On ne peut pas se dire qu’il n’y a pas de solutions qu’on va mettre en place, qu’on garde ça comment c’est actuellement, qu’on n’offre pas aux gens des alternatives pour se déplacer , a relaté le maire.

Lorsque questionné à ce propos, M. Marchand a refusé l’étiquette de moralisateur. Selon ses dires, il veut à tout prix éviter de tomber dans le piège du jugement.

Je ne m’immiscerai pas comme un juge de ce que les citoyens doivent faire ou ne pas faire dans leur quotidien , a-t-il dit.

Les citoyens doivent en avoir pour leur argent, pense Gosselin

Le conseiller municipal Jean-François ne se formalise pas des propos du maire Marchand. Dûment élu, l'actuel maire de Québec a tous les droits d'aller de l'avant avec le projet.

« Ce qui est important, c'est de s'assurer que tous les citoyens de la Ville de Québec, incluant ceux de Beauport que je représente, en aient pour leur argent dans le projet que ça va améliorer le transport en commun et la mobilité », a-t-il mentionné en entrevue avec Radio-Canada.

Le conseiller municipal Jean-François Gosselin n'est pas inquiet des propos de Bruno Marchand (Archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le conseiller est rassuré que le discours du maire se distingue de celui de son homologue Parisienne.

« Quand j'ai vu les déclarations de la mairesse de Paris, elle assume totalement sa guerre contre les automobiles. Je trouve ça un peu amusant aussi, mais à Québec, ça n'a jamais été le cas depuis qu'on a annoncé le projet en mars 2018. [...] C'est une différence majeure », a-t-il avoué.

