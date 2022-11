Un nouveau brise-glace voguera sur le Saint-Laurent cet hiver

En 2018, trois brise-glaces suédois ont fait un voyage de 3400 milles nautiques pour entrer en cale sèche au chantier naval Davie de Lévis.

Quatre ans ont été nécessaires pour le mettre à niveau. Le chantier naval l’a livré à la Garde côtière canadienne en octobre dernier.

En 2018, la Garde côtière canadienne a acheté trois navires suédois pour regarnir sa flotte de brise-glace. Photo : Chantier naval Davie

L’organisme gouvernemental a dépensé 610 millions de dollars pour l’acquisition et la reconversion des brise-glaces Vincent Massey, Captain Molly Kool et Jean Goodwill. Ces deux derniers sont en poste depuis 2018 et 2020, respectivement, dans les provinces atlantiques.

L’équipe de la Garde côtière compte sur les prouesses du Vincent Massey pour venir en aide aux navires qui transiteront sur la rivière Saguenay et dans l’estuaire du Saint-Laurent. Le bateau pourrait aussi être appelé en renfort dans les Grands Lacs.

C’est notre premier hiver avec le Vincent Massey, tout le monde a hâte de voir comment ça va réagir , commente la surintendante au programme de déglaçage de la Garde côtière canadienne, Isabelle Pelchat.

Selon ses informations, il remplacera le brise-glace Des Groseilliers qui passera l’hiver en cale sèche à Lévis afin d’y subir des travaux de mise à niveau.

Le Vincent Massey a subi des travaux de conversion pendant les quatre dernières années. Photo : Chantier naval Davie

Le Vincent Massey est mieux conçu pour la rive sud du Saint-Laurent, explique Isabelle Pelchat. Il peut naviguer dans des eaux moins profondes comme au port de Rimouski, qui est normalement difficile d’accès à la flotte de la Garde côtière, grâce à un tirant d’eau plus petit que les autres brise-glaces en service.

Les brise-glaces comme le Pierre Radisson et le Des Groseilliers ont un plus fort tirant d’eau, donc ils ne peuvent pas aller dans des endroits où les eaux sont moins profondes, comme Rimouski. Avec les années, il y a beaucoup d’ensablement, le chenal est moins profond , élabore la surintendante au programme de déglaçage. Avec le Vincent Massey, on croit qu’avec les bonnes conditions à marée haute, on va pouvoir rentrer. Ça va être à l’essai cet hiver .

Des opérations récurentes

L’hiver dernier, une trentaine de navires ont eu besoin d’assistance pour se libérer du couvert de glace, de l’estuaire jusqu’au golfe. Les opérations peuvent s’étirer sur plusieurs heures afin de frayer un chemin tant aux cargos qu’aux traversiers.

La Garde côtière canadienne vient en aide périodiquement à la traverse de Matane–Baie-Comeau–Godbout. Un brise-glace ne peut toutefois pas être assigné quotidiennement au traversier, informe Mme Pelchat.

Les opérations des brise-glaces sont nécessaires au bon fonctionnement des activités maritimes, selon le maître de port de Gros-Cacouna Louis D’Amours. Il a assisté à trois interventions l’an dernier.

La Garde côtière vient quelques heures avant l’arrivée ou avant le départ du navire pour faire le travail. Elle vient dans le bassin pour casser la glace. Après ça, le navire va rentrer ou sortir et le navire de la garde côtière va rester à proximité pour faire le travail de déglaçage , explique-t-il.

Le trafic maritime est toutefois moins important l’hiver, note M. D’Amours.

Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne escortent des navires commerciaux lorsque les eaux sont gelées (archives). Photo : Garde côtière canadienne

Le Vincent Massey est aussi équipé pour fournir des services d’urgence. Il pourrait donc être déployé dans des situations de recherche ou de sauvetages en mer et pour des interventions environnementales. Durant l’été, le bateau prêtera main-forte aux autres navires de la Garde côtière canadienne dans les eaux de l’Arctique.

Avant l’achat des trois navires suédois en 2018, la Garde côtière canadienne n’avait accueilli aucun nouveau brise-glace en 25 ans.