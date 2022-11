À Vancouver, les bateaux délabrés se multiplient au grand regret des autorités

Les personnes qui profitent de la promenade piétonnière qui borde False Creek, au sud du centre-ville de Vancouver, voient régulièrement des embarcations délabrées flottant à l’abandon, voire des épaves dont seuls un mât sortant de l’eau ou une flaque de carburant à la surface montrent l’emplacement. Ce phénomène est de plus en plus courant, déplorent conjointement la police de Vancouver et Transports Canada.