Un adolescent est porté disparu à Campbellton depuis le 8 novembre

Owen Mann, âgé de 15 ans, a été vu pour la dernière fois le 8 novembre, dans une résidence de Campbellton.

La police a enquêté selon plusieurs renseignements recueillis pour tenter de le retrouver, mais elle n'y est pas encore parvenue, selon le gendarme Bruno Bianchi. Sa famille et la police s'inquiètent pour lui, a ajouté l’agent.

Owen Mann mesure 170 cm (5 pieds 7 pouces) et pèse environ 56 kilos (125 livres). Il a les yeux bruns et les cheveux noirs, courts. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau noir et rouge, un chandail à capuchon et des chaussures de sport rouges.

Si des citoyens croient savoir où se trouve Owen Mann, ils sont priés de communiquer avec le détachement de la GRC de Campbellton au 506-789-6000.