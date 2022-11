Naïma Frank, Naomi, Leïla Lanova, Shah Frank… Toutes ces Montréalaises afro-descendantes ultra-talentueuses offrent présentement une réponse francophone à une vague de R&B qui déferle en Angleterre et aux États-Unis et que certains disent « alternative » – puisque plus aventureuse que commerciale. Survol d’un son en développement.

2000 ou 2022?

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le Québec a connu un intéressant pic de musique R&B interprétée en français, dans le sillage du succès des Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Mary J. Blige et autres Alicia Keys. L’écho local était celui des NoDéjà (Barnev Valsaint), Mélanie Renaud et, bien entendu, du roi Corneille. L’histoire semble vouloir se répéter.

Il y a un peu plus d’un an, j’écrivais sur la résurgence populaire du R&B après plusieurs années de vache maigre.

Le son des années 1990 et 2000 était bel et bien de retour, avec une touche de modernité. Les Jorja Smith, Solange, Cleo Sol, Sault, James Blake, Daniel Ceasar ou Giveon ainsi que les dizaines d’autres artistes qui donnent dans le style, l’ont raffiné. Le R&B s’est éloigné du produit purement commercial qu’il représentait majoritairement au tournant du millénaire.

En 2022, il est plus créatif, artistique, conceptuel, authentique et sincère. C’est peut-être moins le cas chez les mégavedettes que sont SZA et Summer Walker, mais chez une artiste hyper populaire comme H.E.R., à travers ses collaborations avec NxWorries (Anderson .Paak et Knxwledge) ou Kaytranada (Intimidated), on sent une plus grande exploration du vaste panorama que cet horizon musical offre à elle.

À vrai dire, cette nouvelle école R&B est si créative et distincte que Spotify a regroupé ces artistes sous la bannière Alternative R&B . Cela montre bien que ce style s'épanouit et fleurit.

Et, depuis quelques mois, on constate que le Québec offre une réponse francophone à cette nouvelle vague.

En français, s’il vous plaît!

La majorité des artistes du Québec mentionnés dans ma chronique de l’année dernière chantent en anglais – peu importe leur langue maternelle. Cependant, au cours des derniers mois, on a vu Shah Frank, l’une des leaders de ce mouvement à l’échelle locale, lancer une pièce en français, La ballade.

C’était en juillet dernier. On sent qu’elle voulait prendre la température. À mon avis, malheureusement, la réponse médiatique n’a pas été à la hauteur de la pertinence de son simple. Souhaitons que l’ultra prometteuse chanteuse montréalaise ne soit pas échaudée par cette expérience…

Hasard ou non, sa sœur Naïma Frank a fait paraître début novembre Petite fille devient grande, un superbe album de R&B chanté en français dans son intégralité – ou presque, on y compte une seule pièce en anglais. On y sent toute la profondeur artistique de l’école du R&B alternatif. D’ailleurs, lorsque l’on compare la pochette de l’album de Naïma Frank avec celle A Seat At the Table (2016) de l’influente Solange – sœur cadette de Beyoncé! –, on peut s’imaginer que la Montréalaise y fait un clin d'œil à l’Américaine.

Cela dit, je souhaiterais voir les statistiques d’écoute des pièces de Naïma Frank monter en flèche sur les plateformes d’écoute en continu. La qualité est là, elle le mérite amplement.

Début septembre 2022, la chanteuse Naomi, qui est aussi danseuse et comédienne, a ajouté une pierre à l’édifice en faisant paraître son premier album homonyme chez Bravo musique. Le disque voyage entre différents sons urbains (rap, pop, reggaeton, etc.), mais est porté par une ligne directrice claire : sa voix chaude, résolument R&B. Ses textes sont majoritairement en français. La réponse a été très bonne. C’est un très bon départ. D’ailleurs, une nouvelle version est attendue de son simple Okay Alright sur laquelle est ajoutée une collaboration avec Mike Clay.

Influence élargie

On sent que le R&B s’insère aussi dans le répertoire et les influences de plusieurs autres artistes, dont Emmy Rouge. En mars, cette dernière a lancé un microalbum en français teinté de R&B qui vaut vraiment une écoute. J’ai malheureusement trop peu entendu parler de cette artiste au sein de mes réseaux, mais j’ai adoré ses chansons.

Et puis il y a Clodelle, qui flirte avec le R&B moderne et qui chatouille discrètement le français sur une pièce de son album Gemini paru en mai. Il s’agit de Chapeau parapluie, interprétée en duo avec Claude Bégin. Le résultat est excellent. J’en voudrais davantage.

Horizon 2023

Et que nous réserve l’avenir? Tabi Yosha fera paraître un premier microalbum, chez Bonsound, au cours des prochains mois. Le premier simple sera lancé début février. Et l’artiste confirme qu’au moins une pièce de son minialbum sera chantée en français. La participation de Tabi Yosha à l’album soulignant les 20 ans d’Aquanaute d’Ariane Moffat, avec son interprétation de Drapeau blanc, a été remarquée. Ça promet.

À la mi-septembre 2022, Roselle – sœur de Vincent Roberge alias Les Louanges – a fait paraître un excellent premier album francophone à la fine pointe des sonorités actuelles. La musique house y est omniprésente alors que sa voix est placée dans une gamme qu’elle décrit comme neo-soul . D’ailleurs, les termes neo-soul et alternative RnB sont souvent interchangeables, ou presque. Roselle est définitivement à surveiller. Sa carrière pourrait exploser au cours des prochains mois.

Le Québec est-il prêt pour Leïla Lanova? La nouvelle tête d’affiche des disques Hydrophonik, la branche musique urbaine de la maison de disques Indica Records, prépare un premier projet.

Montréalaise d’origine, elle s’est exilée en France durant quelques années où elle a flirté avec les grands noms du rap, collaborant avec Denzo ou encore Jok’air – deux vedettes là-bas –, mais aussi avec FouKi et Izzy-S ici. Échaudée par l’industrie musicale française, elle est revenue au bercail récemment. Gauthier, qui est à la tête d’Hydrophonik, a tôt fait de la recruter.

Dégâts, la première pièce qu’elle a fait paraître ici en septembre, laisse présager un fort potentiel tant pour les radios commerciales que pour les personnes amatrices de R&B alternatif. Leïla Lanova a tout pour devenir une mégavedette : l’expérience et la jeunesse, le talent et la voix, le look et le charisme, mais surtout l’ambition.

Par ailleurs, David Campana, aussi signé chez Hydrophonik Records, est un nom à surveiller dans le R&B francophone, proche de la culture hip-hop. Ses premières parutions laissent deviner un bon potentiel.

Bref, le R&B en français fait un retour. Espérons que les radios commerciales auront le flair de mettre en valeur cette musique qui peut plaire aux masses tout en se développant avec finesse.