Le Musée d’art de Rouyn-Noranda obtient 46 000 $ du fédéral

L'argent a été accordé par Patrimoine canadien, dans le cadre du Programme d’aide aux musées.

Ce Fonds de relance avait été mis sur pied afin d'aider les institutions muséales à se relever des contraintes et des difficultés liées à la pandémie.

Le directeur général Jean-Jacques Lachapelle explique que l'argent va être dédié à la conservation de la collection.

Il rappelle que la pandémie a grandement touché son organisation.

Il y a beaucoup de projets qui ont été retardés parce qu’on faisait une programmation et on devait la défaire, donc c'est comme si on travaillait 3 fois plus pour réaliser les mêmes projets. Et ensuite de ça aussi, c'était plus difficile d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises , explique le responsable.