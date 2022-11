Projet de construction de 84 nouveaux logements à Sainte-Anne-des-Monts

Selon le maire Simon Deschênes, le protocole d’entente concerne la première phase du projet qui prévoit la construction de 20 logements d’ici un an au centre-ville.

Il indique que la Ville prend à son compte l’achat du matériel pour la construction de l’égout et de l’aqueduc. Elle se chargera aussi d’amener le pavage et les bordures de rue. Pour le moment, le maire ne peut préciser les montants exacts qui seront investis par la Ville, mais les situe entre 1 et 1,5 million de dollars.

Ce projet est bien intéressant pour Sainte-Anne-des-Monts parce qu’il est mené par une entreprise locale, I Loge, des frères Éric et Thomas Coulombe , estime M. Deschênes.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes a signé une entente de partenariat entre la Ville et l'entrepreneur Éric Coulombe pour la construction de 20 premiers logements d'ici un an. Photo : Page Facebook Simon Deschênes

Devant le manque criant de logements, la municipalité veut accélérer les investissements auprès des entrepreneurs. C'est une excellente nouvelle, considérant que nous travaillons fort pour pallier la pénurie de logements , commente M. Deschênes.

Le maire explique qu’il est important d'agir.

« Il y a de plus en plus de gens qui veulent venir s'établir chez nous, ce qui fait qu’au cours des deux dernières années, on a obtenu un solde migratoire positif. Ça, c’est une première pour nous. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Simon Deschênes mentionne que cette formule de collaboration n’est pas une première. Par souci d'équité, on a d’autres partenariats avec d’autres entrepreneurs, selon certains critères. Ce n’est pas systématique , précise-t-il.

Par exemple, la Ville a conclu une entente semblable pour le projet du Domaine de l’Oiselière l’an dernier.