Échange Trudeau - Xi : « un manque de respect à l’égard du premier ministre »

Je pense que c'est clair. Beijing ne respecte pas le Canada , a déclaré Monsieur Chong dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

« Je pense aussi que c'est parce que le Canada n'a pas une politique claire envers la Chine. » — Une citation de Michael Chong, porte-parole conservateur en matière d’Affaires étrangères

Xi Jinping a rabroué Justin Trudeau mercredi dernier pour avoir rendu public le contenu de leur échange du jour précédent. Le premier ministre y avait évoqué, selon son entourage, de sérieuses préoccupations concernant des activités d'ingérence au Canada . Ces images ont fait la manchette autour du monde.

Michael Chong estime que le premier ministre canadien a agi adéquatement en répliquant au président chinois. Il déplore cependant qu’Ottawa ait mis des années à élaborer une politique indopacifique et une vision de ses relations avec la Chine. Le député conservateur croit que le gouvernement Trudeau aurait dû aller de l’avant plus tôt, malgré l’emprisonnement des deux Michael par les autorités chinoises pendant près de trois ans.

« Avec cette politique confuse, je pense que la Chine a saisi une opportunité de menacer le Canada. » — Une citation de Michael Chong, porte-parole conservateur en matière d’Affaires étrangères

Monsieur Chong interpelle depuis des jours le gouvernement à la Chambre des communes pour connaître les noms des 11 députés et candidats qui auraient bénéficié, selon le réseau Global News, du financement du Parti communiste chinois  (Nouvelle fenêtre) aux élections fédérales de 2019. S’il advenait qu’un de ces bénéficiaires ait été au courant du stratagème, il estime que des accusations devraient être portées.

En entrevue aux «Coulisses du pouvoir», le conservateur Michael Chong reproche également à Ottawa son manque d’action. Photo : Radio-Canada

Pour le député ontarien, il s'agit d'une question de transparence et de protéger notre démocratie contre les tentatives de perturbation étrangère. C'est une menace subversive. [Il en va de] l'intégrité de nos députés, de nos candidats dans une élection.

Le porte-parole conservateur en matière d'Affaires étrangères rappelle que selon les services de renseignement canadien, cinq secteurs névralgiques sont menacés par la Chine, dont la biotechnologie, l’intelligence artificielle et les télécommunications. Ottawa devrait selon lui refuser de financer des projets de recherche qui ont pour collaborateurs des entreprises chinoises, et recommander aux universités et aux provinces d’en faire autant.