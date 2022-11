Un tournoi de hockey de l’Î.-P.-É. vise le respect après l’incident raciste de 2021

Chaque équipe aura un surveillant bénévole qui veille à la sécurité et au respect du jeu, tant sur la glace qu’à l’extérieur.

Les moniteurs surveillent les incidents comme ceux qui se sont passés lors du tournoi de l’an dernier, quand un gardien de but de la Nouvelle-Écosse a eu droit à des insultes racistes de la part de la foule. Le comité disciplinaire de Hockey Î.-P.-É. a ensuite suspendu cinq joueurs de hockey mineur pour une durée de 25 matchs.

Peu de temps après l'incident, la foule a acclamé le gardien de but Mark Connors, qui avait subi des insultes racistes lors d'un tournoi. Photo : Hawks d'Halifax

L’organisateur du tournoi, Jonathan Mosher, a déclaré que le concept venait du soccer, où les moniteurs de terrain bénévoles s’assurent que les parents et les spectateurs maintiennent un comportement respectueux.

« Ils sont dans les gradins à voir comment ça se comporte, à s’assurer qu’il n’y a pas de comportement irrespectueux envers les joueurs, les arbitres ou tout autre spectateur , a-t-il expliqué » — Une citation de Jonathan Mosher, organisateur du tournoi de hockey mineur Early Bird de Sherwood Parkdale

Jonathan Mosher affirme qu’en ayant des bénévoles de chaque équipe dans les gradins, les organisateurs espèrent garder le jeu agréable et respectueux pour tous les joueurs.

Jonathan Mosher affirme qu’en ayant des bénévoles de chaque équipe dans les gradins, les organisateurs espèrent garder le jeu agréable et respectueux pour tous les joueurs. Photo : CBC

Les jeunes qui jouent au hockey devraient être en mesure de le faire dans un environnement amusant, sûr et sain.

Ce n’était qu’une étape de plus pour essayer d’établir un cadre de travail afin de nous assurer que nous veillons à ce que ce soit aussi amusant et sécuritaire que possible pour les joueurs de hockey mineur. , a ajouté le responsable.

« Un excellent programme »

Jonathan Hunter, un parent de joueur, s’est porté volontaire comme surveillant de patinoire avec l’équipe AA des moins de 11 ans de Cole Harbour.

« Je pense que c’est un excellent programme que le Early Bird a mis en place pour s’assurer que les enfants ont du plaisir, a-t-il mentionné. » — Une citation de Jonathan Hunter, un parent de joueur

Si un problème survient, les surveillants de la patinoire peuvent tenter de désamorcer la situation. S’ils ont besoin de plus de soutien, ils peuvent demander de l’aide aux organisateurs.

Mark Connors avait pris le temps de communiquer avec les écoliers de l'Île-du-Prince-Édouard qui lui ont témoigné leur appui. Photo : Gracieuseté Julie Gagnon

Si le tournoi de cette année se déroule bien, Jonathan Mosher a indiqué que les organisateurs chercheront à ramener le programme de surveillance de la patinoire l’année prochaine. Les moniteurs sont là pour rappeler à tous ce que signifie d’avoir un bon esprit sportif, a-t-il ajouté.

C’est du hockey, tout le monde est là pour s’amuser.

Nous essayons aussi de faire en sorte que ce soit amusant pour les parents. C’est simplement une façon de faire participer les spectateurs et de veiller à ce que le jeu reste amusant et sécuritaire , a-t-il évalué.