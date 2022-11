Pénurie d’analgésiques pour enfants : retour à la normale dans les prochaines semaines?

Les parents cherchent du Tylenol pour enfants, des Advil pour enfants, et nous n’en avons pas , affirme le pharmacien-propriétaire de Northgate Medicine Shoppe and Pharmacy à Regina, Jarron Yee.

Le gouvernement de la Saskatchewan dit collaborer avec le gouvernement fédéral afin de répondre à la demande croissante pour de tels médicaments, alors que les enfants sont de plus en plus atteints de rhumes, de grippes et du virus respiratoire syncytial (VRS).

Des produits étrangers bientôt sur les rayons

Mercredi, le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, a affirmé qu’Ottawa distribuerait un approvisionnement de médicaments pour enfants de trois mois à la province, alors que les premières livraisons arriveraient en Saskatchewan d’ici les deux ou trois prochaines semaines.

Vendredi, Santé Canada a annoncé l’importation prévue d’un million de bouteilles d'ibuprofène et d’acétaminophène provenant des États-Unis et de l’Australie. Des porte-parole du gouvernement fédéral ont confirmé que ces médicaments se retrouveraient en magasin la semaine prochaine.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, rappelle que la province ne peut pas acheter des médicaments provenant des États-Unis, alors qu’il s’agit d’une responsabilité fédérale. (archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Paul Merriman avance que ce sont les critères linguistiques qui mènent aux rayons vides dans les pharmacies, alors que le Canada exige des étiquettes bilingues, en français et en anglais, tandis que les États-Unis et l’Europe sont épargnés par ce phénomène.

Selon le ministre de la Santé de la Saskatchewan, la province collabore avec Ottawa afin d’assouplir temporairement ces règlements, le temps que la situation se stabilise.

« Je préfère avoir des étiquettes en anglais uniquement ou en français uniquement plutôt que de ne pas avoir de médicaments. » — Une citation de Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Une demande soudaine et universelle

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, rappelle aux parents qu'ils n'ont pas toujours besoin de fournir des médicaments à leurs enfants lorsqu'ils sont malades. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Le directeur général de l’Association des pharmaciens de la Saskatchewan, Michael Fougere, avance que la pénurie a été causée par une faible demande pendant la pandémie, alors que les enfants tombaient moins souvent malades en raison des diverses mesures sanitaires à travers le pays.

Avec les virus en mode rattrapage cet hiver, les manufacturiers doivent répondre à une demande croissante et soudaine, explique Michel Fougère, ajoutant que les parents doivent éviter d’accaparer l’entièreté des stocks restants sur les rayons.

« Les gens en achètent plus qu’ils n’en ont réellement besoin, et ça crée un goulet d’étranglement dans les magasins. » — Une citation de Michael Fougère, directeur général de l’Association des pharmaciens de la Saskatchewan

Le pharmacien Jarron Yee précise que certaines pharmacies spécialisées comme la sienne sont dotées des ingrédients nécessaires afin de concocter les médicaments précis que cherchent les parents d’enfants malades.

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab, propose aux parents de s’armer de patience plutôt que de recourir à tout prix aux médicaments.

Si votre enfant est congestionné ou a le nez qui coule, qu’il ne sent pas bien, ça ne veut pas dire qu’il a besoin de médicaments , affirme le Dr Saqib Shahab.

Gardez-le confortablement à la maison quelques jours, assurez-vous qu’il soit adéquatement hydraté, et d’ici un jour ou deux il sera capable de retourner à l’école.

Avec les informations d'Alexander Quon