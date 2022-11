Une journée pour aider les personnes endeuillées par suicide

La journée vise à soutenir les personnes touchées par le suicide.

À Ville-Marie, le Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue en collaboration avec le Mouvement Rebondir, est présent au marché de Noël de Lorrainville.

Il invite les visiteurs du marché à offrir ou recevoir des messages bienveillants lors du marché qui a lieu au Centre Richelieu. L'idée est de répondre d'accrocher un message sur un sapin de Noël qui pourrait être repris par une autre personne.

La directrice générale Anabelle Landry-Genesse explique que le suicide touche plusieurs personnes.

On évalue qu'il y a à peu près 10 personnes qui sont touchées par le suicide d'une seule personne, donc 10 endeuillées, suite à un suicide , dit-elle.

On peut penser que vu notre grand taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue, ça touche une grande partie de notre population, donc d'être là pour accompagner ces personnes-là, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et pour s'assurer là d'une bonne participation, pour démontrer notre envie d'être avec eux , ajoute-t-elle.

À Malartic, le Centre de prévention du suicide a tenu une journée de visibilité et d'information devant le magasin Rossy vendredi.

L'idée est d'informer les gens et de démystifier la détresse et d'offrir de l'aide gratuite sans liste d'attente indique la directrice générale Annie Leblanc.

Il faut être capable de faire la différence entre le 24/7 besoin d'aide qu’eux, c'est vraiment pour une personne en état de crise. Nous, on est en amont lorsque ça commence à ne pas bien aller, lorsque les gens sont désorganisés, ils savent plus quoi faire parce que leur enfant ne va pas bien, leur conjoint. Des fois, c'est des collègues de travail qui vont nous appeler pour dire : " Mon partenaire a changé de comportement, je ne sais pas quoi lui dire pour l'encourager, je ne sais pas quoi faire pour l'aider, est-ce que vous pouvez nous aider?" Mais oui, on fait ça aussi , explique la responsable.