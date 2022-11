De la neige et des conditions routières difficiles prévues pour l’Est ontarien

Des bourrasques de neige causent des conditions routières bien difficiles dans l'Est ontarien, samedi après-midi. L'autoroute 401 en direction ouest est fermée entre la rue Edward et le chemin du comté 15 dans le secteur de la Ville de Prescott, en raison de « plusieurs collisions » et des conditions météo.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ces accidents de la route ont lieu alors qu'un avertissement de bourrasques de neige est en vigueur pour les secteurs Prescott, Brockville et Mallorytown, où on pourrait avoir des accumulations de 15 à 30 cm par endroits au cours de la journée, de la soirée et de la nuit.

Un peu plus au nord dans l'Est ontarien, tout comme à Gatineau et à Ottawa, Environnement Canada prévoit de 5 à 10 cm de neige d’ici dimanche avant-midi.

Ces précipitations seraient liées à un effet de lac en provenance du lac Ontario, qui doit toucher la région samedi à compter de samedi après-midi.

Environnement Canada prévient que les conditions routières s'annoncent difficiles en raison de la neige, qui pourrait réduire considérablement la visibilité sur les routes.

Les automobilistes doivent s'attendre à des conditions routières hivernales dangereuses et modifier leurs plans en conséquence. Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques , annonce l’agence fédérale dans son avis météorologique pour Gatineau et Ottawa.

Il pourrait être difficile de circuler sur les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement en raison de l'accumulation de neige. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie , peut-on lire.

La région de la capitale fédérale a reçu sa première chute de neige importante de la saison plus tôt cette semaine.