Coupe Vanier de football universitaire : St. FX espère briser une sécheresse de 14 ans

La dernière équipe du SUA à se rendre à la finale de football U Sports a été les Huskies de l'Université Saint Mary’s en 2007.

Samedi à 13 h, les X-Men de l'Université St. Francis-Xavier espèrent renverser cette tendance lorsqu’ils affronteront les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, champions de Canada-Ouest, dans le Uteck Bowl à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Le demi à l'attaque des X-Men, Malcolm Bussey, sera une figure clé du match de samedi. Photo : Gracieuseté : David Cox

Les X-Men, invaincus cette saison en huit départs, débuteront le match en tant que négligés, mais ils auront une foule partisane et bruyante à domicile de leur côté.

Il est toujours agréable d’être à la maison pour pouvoir dormir dans son lit et manger à ses endroits familiers , a déclaré l’entraîneur-chef de St. FX, Gary Waterman, choisi entraîneur de l’année du SUA à cinq reprises.

Séquence de 13 défaites en demi-finale nationale

Depuis cette victoire de 2007, les équipes du Sport universitaire de l’Atlantique ont perdu 13 demi-finales nationales consécutives par une marge moyenne d’environ cinq touchés convertis (35 points).

St. FX a été le gagnant du SUA l’an dernier, mais a été lessivé 61 à 6 par les Mustangs de l’Université Western à London, en Ontario, qui a ensuite remporté la Coupe Vanier.

Dyton Blackett, joueur défensif des X-Men de l'Université St. Francis Xavier. Photo : Gracieuseté : David Cox

Nous allons simplement aller jouer notre jeu , a indiqué Dyton Blackett, un joueur défensif qui a joué son football au secondaire au Northeast Kings Education Centre dans la vallée de l’Annapolis.

« Nous allons tous travailler ensemble et essayer de contrôler ce que nous pouvons contrôler. » — Une citation de Dyton Blackett, joueur défensif des X-Men

Malcolm Bussey, un joueur à surveiller

Alors que Dyton Blackett et la défensive des X-Men de St. FX feront de leur mieux pour limiter les Huskies samedi après-midi, les X-Men auront besoin d’une grosse journée de leur attaque.

Le demi à l’attaque Malcolm Bussey sera une figure clé dans l’attaque des X-Men. Il est le candidat du SUA pour le trophée Hec Crighton, décerné chaque année au joueur de football le plus remarquable de U Sports.

Malcolm Bussey a inscrit 11 touchés cette saison. Photo : Twitter / Malcolm Bussey

J’ai confiance en notre équipe que nous ferons de notre mieux ce week-end , a souligné Malcolm Bussey, un natif de Hammonds Plains qui a quitté la Nouvelle-Écosse après la 8e année pour jouer au football au secondaire dans le New Hampshire.

« Nous devons apporter de l'énergie, jouer dur et jouer vite. Si nous faisons cela, je pense que nous pouvons rivaliser avec eux. » — Une citation de Malcolm Bussey, demi à l'attaque des X-Men

Malcolm Bussey, dont le grand-père a joué au football à St. FX, a couru pour 11 touchés cette saison.

St. FX a présenté une fiche de huit victoires en autant de matchs en saison régulière et a battu les Mounties de l'Université Mount Allison 21 à 14 en finale de l’Est la semaine dernière à Antigonish. Malcolm Bussey a couru 116 verges et a inscrit un touché dans la victoire.

Classé 6e au pays

St. FX est classé sixième au pays tandis que la Saskatchewan est classée quatrième.

Les Huskies ont connu une saison régulière de 7-1 et ont battu les Thunderbirds de UBC 23 à 8 pour la bannière de l’association de l’Ouest.

Les Mustangs de l’Université Western, classés numéro 1 au pays, et le Rouge et Or de l’Université Laval, classé numéro 2, s'affrontent samedi dans le match du Mitchell Bowl à London. La Coupe Vanier aura lieu le 26 novembre au Western Alumni Stadium de London.