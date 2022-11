Les Titans du Cégep Limoilou remportent le Bol d’or

Les Titans soulèvent le Bol d’or pour la première fois de leur histoire en division 1 du football collégial québécois.

Jamais deux équipes de Québec ne s’étaient affrontées en finale du Bol d’or collégial division 1. Le résultat: les Titans et le Notre-Dame se sont livré une bataille de tous les instants… jusqu’au début du quatrième quart. C’est alors que Limoilou est passé à la vitesse supérieure.

On avait prévenu les gars que ce serait une dure bataille. Mais, on prépare le terrain et on aime toujours finir fort , a expliqué Dave Parent, l’entraîneur des Titans.

Les trois touchés de fin de match sont venus du demi-offensif Raphaël St-Pierre qui a franchi la ligne des buts, sur des courses de 1, 4 et 19 verges.

St-Pierre a conclu la rencontre avec 124 verges de gain au sol. Il a été nommé joueur du match pour les Titans.

Ça faisait longtemps que les deux équipes se regardaient et s'échangeaient coup pour coup, mais il y a une petite étincelle qui s’est allumée pour nous.

« C’est simple, on n’a jamais cessé d’y croire. On a tout le temps voulu en donner plus et à la fin, ç’a donné une victoire. » — Une citation de Raphaël St-Pierre, demi-offensif, Titans du Cégep Limoilou.

L’entraîneur-chef des Titans savourait le moment, après avoir vécu l’agonie de la défaite l’an dernier face au Collège Vanier.

C’est la preuve que quand on a un échec, il faut sortir le miroir et bien se regarder dedans, on l’a tous fait et là, on était prêt cette année.

Parent était surtout reconnaissant de pouvoir vivre ce moment, entouré de son père Pierre, gérant de l’équipe, de son frère Tommy, coordinateur offensif et de ses autres acolytes.

« De le vivre avec mon père, mon frère, Jean Chabot qui est là depuis 20 ans, le reste du coaching staff qui est en poste depuis 10 ans. C’est un accomplissement, je me sens privilégié. » — Une citation de Dave Parent, entraîneur-chef Titans du Cégep Limoilou

Le Notre-Dame était prêt

Les joueurs du Notre-Dame ont tout donné face à la meilleure équipe au Québec cette saison.

C’est sur qu’on était une jeune équipe, mais j'aurais aimé ça gagner avec une jeune équipe, regrettait l’entraîneur Marc-André Dion. Je pense qu’on avait assez bien fait les choses pour gagner.

Le CNDF a réussi quatre revirements, dont un qui a donné le ton à la rencontre, sur le botté d’envoi.

Jean-Simon Rhéaume a fait perdre le ballon au retourneur des Titans Xavier Albert, Isak Parenteau a récupéré le ballon et l’a ramené à la porte des buts.

Thomas Gosselin ouvrait la marque sur en complétant une passe de quatre verges de Antoine Delisle pour le touché, c’était déjà 7-0 pour le Notre-Dame.

Puis les deux équipes se sont échangées l’avance pour rentrer au vestiaire à la demie avec un score de 14-12 pour le CNDF.

Le Notre-Dame réussit à se distancer des Titans grâce à un touché sur une passe de 21 verges d’Antoine Delisle à Samuel Duquet.

Mais leur défensive a fini par plier face aux attaques soutenues des Titans qui ont amassé plus de 350 verges par la course.

C’est l’usure. Ils ont une attaque au sol qui fait des ravages, on n’a pas été capable de les arrêter. On a manqué de gaz. Ils ne l’ont pas volé , analysait Marc-André Dion, du Notre-Dame.

Rémi Nadeau, qui a connu une bonne soirée pour le Notre-Dame avec un touché et 173 verges par la course, avait déjà en tête de se remettre au travail.