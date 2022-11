Les renseignements canadiens enquêtent sur des menaces de mort venues de l’Iran

Le SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité, NDLR) enquête activement sur plusieurs menaces de mort émanant de la République islamique d'Iran, sur la base d'informations crédibles , a indiqué à l'AFP Eric Balsam, porte-parole de cette agence.

Ces activités hostiles et interférences étrangères sapent in fine la sécurité du Canada et des Canadiens, ainsi que nos valeurs démocratiques et notre souveraineté , a-t-il souligné.

Ces enquêtes, sur lesquelles Eric Balsam n'a pas donné de détails, sont menées avec l'aide de partenaires internationaux.

Le SCRS est conscient que l'Iran surveille et intimide des personnes au Canada, dont des personnes issues de la diaspora iranienne, afin de réduire au silence ceux qui dénoncent ouvertement le régime, a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique a accusé il y a une semaine l'Iran d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de journalistes basés au Royaume-Uni.

J'ai convoqué le chargé d'affaires iranien aujourd'hui après que des journalistes travaillant au Royaume-Uni ont été l'objet de menaces de mort en provenance d'Iran , avait tweeté le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly.

Une chaîne de télévision en persan basée à Londres - Iran International - avait rapporté quelques jours plus tôt que deux de ses journalistes travaillant au Royaume-Uni avaient reçu des menaces de mort de la part des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran.