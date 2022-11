Le président Zelensky souhaite que le Canada participe à un processus de paix

Le dirigeant ukrainien a exprimé ce souhait dans une allocution vidéo préenregistrée et diffusée vendredi lors d'une conférence internationale sur la sécurité à Halifax, à laquelle assistait la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand.

M. Zelensky, dont le pays a été envahi par la Russie en février, a déclaré qu'une paix véritable nécessitera un accord dans 10 secteurs différents. Il a notamment parlé du retrait des forces russes, de la libération des prisonniers et de la sécurité nucléaire, alimentaire et énergétique de l'Ukraine.

Le président Zelensky a déclaré aux participants du Forum de Halifax sur la sécurité internationale qu'il s'attendait à ce que le Canada soit le fer de lance dans l'un de ces domaines.

La ministre Anand, dans sa propre allocution à la conférence, a vanté l'aide militaire de plus d'un milliard de dollars que le Canada a fournie à l'Ukraine depuis le début de cette guerre.

Elle a ajouté que l'armée ukrainienne était en train de gagner la guerre et que le président russe Vladimir Poutine avait renforcé l'unité de l' OTAN .

La détermination du peuple ukrainien et du président Zelensky continue de nous inspirer tous, a-t-elle déclaré. Les forces armées ukrainiennes sont motivées, disciplinées et mieux entraînées, et elles sont en train de gagner.

La ministre de la Défense canadienne Anita Anand à l'ouverture du Forum de sécurité internationale à Halifax Photo : The Canadian Press / Andrew Vaughan

3000 poursuites

La Russie subit des revers de plus en plus nombreux après neuf mois de combats. Elle a récemment retiré ses troupes de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Cependant, elle a poursuivi ses attaques contre les installations énergétiques ukrainiennes, suscitant des craintes à l'approche de l'hiver.

Par ailleurs, la police ukrainienne aurait entamé plus de 3000 poursuites pénales contre les troupes russes. Certaines d'entre elles concernent des actes de tortures et d'autres atrocités commises par les Russes dans le sud de la région de Kherson.

Des responsables ukrainiens ont déclaré enquêter sur plus de 430 crimes et quatre sites de torture présumés.