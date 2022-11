Les Québécois des Mustangs face à l’équipe de leur enfance

(LONDON) Même sans les joueurs du Rouge et Or, coincés à l’hôtel, les langues de Molière et Shakespeare se croisaient sur le terrain du stade Western Alumni, vendredi après-midi. Chez les Mustangs, il y a longtemps que les deux solitudes unissent leurs forces pour gagner des parties de football.

L’équipe pousse vraiment pour recruter des Québécois. On se sent désiré. Ils valorisent beaucoup la maturité qu’on apporte , relate l’ailier défensif Jordan Béland.

L’automne dernier, lui et ses potes Olivier Ruest et Olivier Bouthot étaient au cœur des succès de la meilleure défensive du football collégial québécois, celle des Titans de Limoilou. Un an plus tard, les trois hommes sont colocataires à l’Université Western et s’apprêtent à affronter l’équipe de leur enfance pour une place en finale de la Coupe Vanier.

« J’ai grandi en regardant le Rouge et Or. En fait, Jordan [Béland] et moi on a joué au mini-Rouge et Or » — Une citation de Olivier Bouthot, secondeur des Mustangs de Western

Le goût de l’aventure

Pourquoi alors le trio se retrouvera-t-il samedi dans l’uniforme des Mauves? On a fait nos choix individuellement, mais je pense que ça a facilité la décision qu’on soit plusieurs à partir à Western. On ne s’en allait pas en terrain inconnu tous seuls , avance Jordan Béland.

Moi, ma principale raison de venir, c’était vraiment de sortir de ma zone de confort et devenir bilingue , ajoute Olivier Bouthot.

Philippe Dion (44) était l'un des nombreux québécois de l'alignement de Greg Marshall, en 2017 et 2018. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Ce goût de l’aventure semble un dénominateur commun des Québécois des Mustangs. Ils sont 13 dans l’alignement cette saison, dont cinq recrues originaires de la grande région de Québec. Le Rouge et Or n’a pas réellement courtisé la plupart d’entre eux. Greg Marshall s’est fait un plaisir de le faire.

Western voulait Arnaud Desjardins

Car l'entraîneur-chef des Mustangs ne s’en cache pas. Les succès de l’équipe de son ami Glen Constantin lui ont ouvert les yeux dans la dernière décennie sur le talent des joueurs québécois. Des joueurs qui, sortant du football collégial, sont souvent plus rapidement prêt à voir du terrain dans les rangs universitaires.

Si tu regardes nos équipes de 2017 et 2018 en Coupe Vanier, nous avions probablement 7 ou 8 partants québécois , pointe Greg Marshall.

Le quart-arrière du Rouge et Or de l'Université Laval, Arnaud Desjardins, lors de la Coupe Dunsmore face aux Carabins de l'Université de Montréal, samedi dernier. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L'entraîneur a d'ailleurs essayé d’attirer à Western un certain Arnaud Desjardins, il y a quelques années. Le même quart-arrière que sa défensive tentera désespérément de freiner samedi.

Arnaud est venu ici en visite. Nous sommes allés à Montréal rencontrer ses parents. C’est un garçon fantastique et un bon étudiant, mais c’était mieux pour lui d’aller en droit à Laval , relate le pilote de 63 ans.

L’éclosion de Béland

N’empêche, Marshall a bien l’intention de continuer à puiser au Québec. Surtout qu’il a encore eu la main heureuse avec sa plus récente cohorte. À sa première saison, Jordan Béland a tout de suite gagné un poste de partant sur la ligne défensive.

Je m’attendais à voir un peu de terrain, mais pas à ça. Je suis arrivé au camp d’entrainement et j’ai été capable de faire ma place , raconte le Lévisien.