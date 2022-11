Une nouvelle ressource pour hommes, pères et enfants à Ville-Marie

Au centre de la salle à manger, Tommy Cousineau, directeur général du Groupe IMAGE, n'a pas besoin de spécifier que son logement est tout neuf. L'odeur de peinture, encore perceptible, confirme que le deux et demi vient à peine d'être rénové et meublé.

La recherche de logements était souvent une embûche pour nous. D’offrir des logements abordables et à petits prix à notre clientèle nous procure un sentiment de fierté , explique M. Cousineau en référant à ses collègues du Groupe IMAGE.

Le Groupe IMAGE est une ressource d’aide et d’hébergement pour les hommes, les pères et leurs enfants qui œuvre principalement à Ville-Marie. Avec la Maison Oxygène, ouverte en 2013, Tommy Cousineau pouvait héberger des pères et leurs enfants pour une durée de trois à six mois.

L'immeuble de cinq logements du Groupe Image à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Maintenant, avec cinq nouveaux logements sociaux, il peut leur offrir un toit pour une durée allant jusqu’à trois ans, ainsi qu’à des hommes en faisant la demande.

« Les hommes qui sollicitent nos services ont avant tout besoin d’accompagnement. Ils ont besoin d’être accompagnés vers des ressources qui peuvent les aider ou encore d’être accompagnés dans le cadre de procédures judiciaires, comme une séparation difficile. » — Une citation de Tommy Cousineau, directeur général du Groupe IMAGE

Tommy Cousineau, le directeur général du Groupe IMAGE, lors de la visite d’un logement fraîchement rénové. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Au-delà de l’hébergement

La majorité des interventions du Groupe IMAGE s’effectue auprès d’hommes étant séparés depuis un an ou moins. Le quart restant, détaille M. Cousineau, réfère principalement à des requêtes d’hébergement.

Chez Groupe IMAGE, il n’est toutefois pas seulement question de se loger. Des intervenants sont par exemple mis à la disposition des résidents de logements sociaux pour les aider à réaliser leurs ambitions.

Nous voulons que les membres de notre clientèle se dotent d’un projet de vie, comme une réinsertion sur le marché de l’emploi ou un retour à l’école , insiste Tommy Cousineau.

Vue arrière de l'immeuble de cinq logements du Groupe Image. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Et les projets de vie peuvent être aussi universels qu’un permis de conduire.

Un homme sans véhicule peut avoir de la difficulté à trouver un logement à Ville-Marie. Nous pouvons l’aider à récupérer son permis, à acquérir un véhicule et, ainsi, lui offrir la possibilité de trouver un logement dans les villages avoisinants , signale M. Cousineau.

L'un des seuls au Québec

Les nouveaux logements sociaux de Ville-Marie ont été aménagés et mis sur pied en partenariat avec la MRC de Témiscamingue, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, la Caisse Desjardins du Témiscamingue et Bell Cause pour la cause.

Outre le projet de logements sociaux, le Groupe IMAGE offre des services d’intervention, d’hébergement temporaire, d’écoute et de soutien à la Maison Oxygène de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Le Québec compte actuellement 22 Maisons Oxygène réparties dans 12 régions.

Un projet de maison d'hébergement pères-enfants est également en préparation à Rouyn-Noranda.

Les logements inaugurés aujourd’hui à Ville-Marie constituent l’un des seuls établissements du genre au Québec, notamment parce qu’ils offrent un hébergement de longue durée à des pères et leurs enfants.