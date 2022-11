Le radon continue de représenter un danger pour de nombreux Sherbrookois

Le radon est un gaz radioactif qui a des effets très néfastes sur la santé et qui représente la cause principale de cancer du poumon après la cigarette. La Sherbrookoise Julie Chénard raconte les démarches entreprises après en avoir trouvé des quantités élevées dans son domicile.

Informée des dangers du radon, un gaz qui s'infiltre dans les bâtiments, Julie Chénard s'est procuré un dosimètre pour savoir si sa résidence était contaminée. L’instrument, qui est resté chez elle pendant trois mois, a permis de déterminer que la concentration de radon atteignait 684 becquerels par mètre cube, soit plus de trois fois la limite acceptable de 200 becquerels par mètre cube.

C’est un gaz qui cause, chaque année au Québec, jusqu’à 1000 cancers du poumon. De ces 1000 cancers-là, de 600 à 700 Québécois décèdent d’un cancer du poumon dû au radon , explique le Dr Éric Lampron-Goulet, spécialiste en médecine préventive à la Direction de la santé publique de l’Estrie.

Le Dr Éric Lampron-Goulet, spécialiste en médecine préventive à la Direction de la santé publique de l’Estrie. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Pour réduire les concentrations de radon dans sa demeure, Julie Chénard a fait installer un système d’atténuation. Ce dernier a coûté environ 3000 $.

Tout d'abord, il y a un trou qui est percé dans la dalle de béton. On installe comme un gros caoutchouc qu'on appelle le scellant, puis l'air en dessous de la dalle est ventilé jusqu'à l'extérieur , explique Julie Chénard.

Depuis l’installation de ce système, la concentration de radon moyenne dans la demeure est descendue bien en dessous de la limite recommandée par les organisations de santé.

Julie Chénard a fait installer un système d'atténuation du radon. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Spécialistes occupés

Pascal Blanchette est spécialiste en mesure et en atténuation du radon. Il indique que son équipe a du pain sur la planche depuis plusieurs mois.

On est très occupé ces temps-ci, surtout depuis la pandémie, où beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler à la maison, souvent dans les sous-sols , souligne-t-il.

De plus en plus de gens sont par ailleurs sensibilisés aux dangers du radon, et veulent enrayer ce gaz.

C'est bien important de faire affaire avec un spécialiste accrédité à travers le Programme national de compétence sur le radon au Canada. Ensuite de cela, ce professionnel va se présenter au domicile et faire une évaluation avec le client pour déterminer quel système installer, où l’installer , indique Pascal Blanchette.

Novembre est d'ailleurs le mois de sensibilisation aux dangers du radon.

« Allez acheter votre instrument dosimètre en ligne. Ça ne coûte que 40 $ et après ça, vous allez en avoir le cœur net si vous êtes à risque ou pas. » — Une citation de Dr Éric Lampron-Goulet, spécialiste en médecine préventive à la Direction de la santé publique de l’Estrie

Une résidence sur quatre présente des concentrations de radon trop élevées en Estrie.

Avec les informations de Jean Arel