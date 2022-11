Des environnementalistes attendent de pied ferme le gouvernement Eby sur le climat

Plusieurs cercles considèrent la performance du gouvernement Horgan comme décevante sur le plan de l’environnement, et ce, malgré la mise en place de CleanBC, un plan qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la province de 40 % d’ici 2030 et d’atteindre zéro émission d’ici 2050.

Des militants pour le climat craignent que David Eby ne comprenne pas l’ampleur de l’enjeu et sa connexion à d’autres crises en Colombie-Britannique, comme celles du logement, de la santé publique et des surdoses, les priorités de l’avocat de formation.

David Eby a le courage d’agir quand il voit un problème. La question est de savoir si, oui ou non, il y consacrera ses énergies , croit Avi Lewis, documentariste et militant pour la cause du climat.

Comme d'autres, l’analyste de politiques en matière de climat Tom Green, de la fondation David Suzuki, s’inquiète du fait que d’anciens employés et députés du NPD soient maintenant lobbyistes ou consultants, notamment auprès d’entreprises gazières ou pétrolières.

« Dans le gouvernement Horgan, il y avait une porte ouverte, on dirait. Tous les lobbyistes du secteur [pétrolier et gaziers] étaient là. J’espère voir quelque chose de différent avec David Eby, mais le climat, ce n’était pas vraiment sa première priorité et on voudrait voir plus d’efforts là-dessus. » — Une citation de Tom Green, analyste de politiques en matière de climat, fondation David Suzuki

Outre la présence de nombreux lobbyistes parmi les proches du parti, des critiques citent un certain nombre de promesses trahies, dont celle de mettre fin à la construction du barrage du Site C, dans le nord de la province, la promotion de l’industrie du gaz naturel liquéfié par le gouvernement, ou encore ce qu’ils considèrent comme l’inaction du gouvernement en matière de protection des forêts anciennes.

Une tentative de débat

C’est dans cette optique qu'à la suite de l’annonce du départ de John Horgan, l'été dernier, l’organisme Dogwood a décidé de promouvoir une course à la direction du parti.

Des milliers de membres ont quitté le parti après les décisions désastreuses de John Horgan sur les enjeux environnementaux , croit Kai Nagata, directeur des communications à Dogwood.

Quand John Horgan a démissionné, beaucoup de monde nous ont dit dans les sondages internes que oui, c'était une [occasion] de vraiment mettre à l'avant-plan le débat sur le climat et le débat sur l'expansion de l'industrie pétrolière.

Anjali Appadurai s'était auparavant présentée comme candidate fédérale du NPD pour Vancouver Granville aux élections de 2021, perdant de justesse. Photo : Facebook/AnjaliforBC

Militant pour le climat et ex-candidat du NPD au fédéral, Avi Lewis se décrit comme un super bénévole de la candidate Anjali Appadurai. On voulait des changements au sein du NPD , raconte-t-il.

Comme on l’a vu avec les Libéraux fédéraux [le NPD ] a des politiques sur le climat qui ont du sens et qui pourraient réduire les émissions [...], mais en même temps ces gains en matière de climat sont effacés par un appui perpétuel à l’augmentation de la production et des infrastructures en matière d’énergie fossile.

Leurs espoirs ont tourné court quand les instances du parti ont décidé de disqualifier Anjali Appadurai, alléguant qu’elle s’était livrée à une conduite inappropriée grave en travaillant avec des organismes tiers du milieu environnemental pour mener des campagnes d'adhésion en son nom.

David Eby devra donc composer avec cette base militante du parti, dont des milliers de nouveaux membres n’ont pu voter lors de la course à la direction. Il va devoir essayer de satisfaire cette gauche, mais sans s’aliéner les banlieues , croit l’analyste politique Bryan Breguet.

Qui sera ministre de l’Environnement?

Le 7 décembre, quand David Eby annoncera la composition de son cabinet, Kai Nagata surveillera avec intérêt qui sera nommé ministre de l’Environnement. Ça ne peut pas être quelqu’un qui est lié à l'industrie pétrolière, ça ne peut pas être quelqu'un qui va plier face aux lobbyistes qui sont très puissants en Colombie-Britannique et, idéalement, ce serait quelqu’un qui a une crédibilité sur les enjeux environnementaux , espère le militant, qui lira aussi la lettre de mandat du nouveau ministre.

Dans un monde idéal, les environnementalistes voudraient aussi voir le gouvernement annoncer une date après laquelle il cesserait d’approuver de nouveaux projets pétroliers ou gaziers.

La fin des subventions pour l’énergie fossile?

Les environnementalistes consultés ont aussi peu d’attentes face à une promesse, faite le 21 octobre par David Eby, de mettre fin aux subventions pour l’énergie fossile afin de les rediriger vers les énergies renouvelables.

David Eby a prêté serment entouré de membres de la Première Nation Musqueam et sur les terres de celle-ci, un geste posé dans un effort de réconciliation. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En entrevue après son assermentation, vendredi, le nouveau premier ministre s’est montré vague par rapport à cet engagement. Les Britanno-Colombiens savent que nous ne pouvons pas continuer à subventionner les énergies fossiles , a-t-il dit. Nous devons appuyer le futur des énergies propres.

Rapidement, le gouvernement Eby devra toutefois annoncer ses couleurs, avec des annonces attendues concernant trois projets : l’expansion du projet de gaz naturel liquéfié Tilbury, mené par Fortis BC à Delta, le site Woodfibre, à Squamish, et l’extension de permis d’un projet de fracturation hydraulique de la compagnie Enbridge de taille importante dans le nord de la Colombie-Britannique.