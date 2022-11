Banksy appelle ses fans à dévaliser un magasin Guess qui a utilisé son art

L’énigmatique artiste britannique Banksy s’en est pris à la marque de mode Guess sur Instagram vendredi. Il a appelé les voleurs et les voleuses qui le suivent à dévaliser le magasin de l’entreprise située sur la rue Regent à Londres, alléguant que ce dernier a utilisé ses œuvres sans lui en demander la permission.

Attention à tous les voleurs et voleuses, rendez-vous s'il vous plaît au magasin Guess sur Regent Street. Ils se sont servis dans mes œuvres sans me le demander, pourquoi serait-ce mal que vous fassiez la même chose avec leurs vêtements? , a écrit l’artiste sur son compte, récoltant plus d’un million de mentions J’aime en quelques heures.

Dans la publication, on voit le célèbre lanceur de fleurs de Banksy affiché dans ce qui semble être la vitrine d'un magasin Guess.

La semaine dernière, Banksy a dévoilé sur Instagram une œuvre qu’il a peinte à Borodyanka, en Ukraine, représentant une gymnaste en équilibre sur les gravats. La ville est devenue un symbole de la résistance ukrainienne aux bombardements russes.

Peu après, l'artiste a publié une vidéo confirmant avoir aussi réalisé une série de dessins au pochoir dans Kiev et ses environs.