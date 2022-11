La loi 96 et les seuils d’immigration s'invitent au Sommet de la Francophonie

M. Legault a atterri vendredi à Djerba, en Tunisie, où se tient le 18e Sommet de la Francophonie. Il a rencontré les dirigeants d’une entreprise tunisienne de câbles électriques, puis le ministre-président de Wallonie-Bruxelles.

Mais en mêlée de presse, il a déclaré que l'un de ses principaux défis allait être d'expliquer les choix du Québec en matière de langue et d'immigration, dans le contexte du déclin qu'on vit à Montréal . Selon lui, le Québec a eu mauvaise presse à l'international.

On a vu certains médias à l'extérieur du Québec peut-être mal interpréter notre loi 96 et les objectifs qu'on se donne en termes de nombre d'immigrants , a-t-il déclaré.

On a parlé du nombre de places qu'on voulait limiter dans les cégeps en anglais, du choix des immigrants. Je pense que c'est important [...] de dire que le Québec [...] sera toujours un peuple accueillant , a-t-il poursuivi.

Il a dit vouloir rappeler lors de diverses rencontres en marge du sommet que le Québec accueille annuellement plus d'immigrants, toutes proportions gardées , que la France ou les États-Unis. Je veux prendre l'opportunité d'en parler avec [...] les chefs d'État, parce que s'il y en a qui sont bien placés pour comprendre le défi qu'on a au Québec de protéger le français, c'est bien les États francophones.

M. Legault s'est par ailleurs dit ouvert à parler d'immigration francophone.

Rencontre avec le président tunisien

Le premier ministre québécois a annoncé vendredi qu'il allait rencontrer le président tunisien Kaïs Saïed et lui parler des valeurs démocratiques chères au Québec.

La veille, sa ministre des Relations internationales, Martine Biron, avait plutôt fait savoir que non seulement le Québec ne condamnerait pas le régime Saïed, mais qu'il ne le sensibiliserait pas non plus. On est sur le même message. Ce qu'on dit c'est qu'évidemment, ça nous interpelle, on n'ira pas s'en mêler, mais on va quand même le mentionner que c'est important pour nous la démocratie, les droits de l'homme.

Vendredi, M. Legault s'est également entretenu en privé avec la secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui doit être reconduite dans ses fonctions.

Il s'est dit satisfait du travail de la secrétaire générale, qui fait pourtant l'objet de critiques pour son inaction dans plusieurs dossiers, dont celui de l'éducation. Quand on regarde ce qu'elle a fait, il y avait comme un ménage à faire. Elle a amélioré les processus.

Rappelons que le Québec est un membre à part entière de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), au même titre que la France, par exemple, ce qui lui donne une tribune exceptionnelle.