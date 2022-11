Le centre-ville d’Edmonton n’aura pas de sapin de Noël géant cette année

L'Association des commerçants du centre-ville d'Edmonton, qui chapeautait l’installation d’un sapin de Noël géant à la place Churchill, délaisse cette pratique et opte pour un nouveau concept cette année.

Pour la directrice de l’association, Puneeta McBryan, cette transformation des activités du temps des Fêtes était inévitable . Sur les réseaux sociaux, elle explique que son association a des ressources limitées, et que « ça n’a aucun sens » qu'elle anime la place qui fait face à l’hôtel de ville chaque année.

Avertie cet été de la décision de l'Association des commerçants du centre-ville, la Ville d’Edmonton a décidé de ne pas reprendre le flambeau et d'installer et décorer un sapin sur la place Churchill. Selon la Ville, le coût de l’opération se serait élevé à 124 000 $.

La Ville a considéré les coûts et les considérations environnementales qui viennent avec le fait de couper et de transporter un arbre mature et nous avons décidé d’explorer d’autres opportunités pour faire vibrer la place Churchill , explique un porte-parole par courriel.

Une nouvelle programmation

L'Association des commerçants du centre-ville d'Edmonton a plutôt décidé d'orienter ses efforts vers la voie Rice Howard, près de l’avenue Jasper, entre les 100e et 101e Rues

« Nous sommes excités à l’idée de créer une nouvelle expérience des Fêtes au centre-ville. » — Une citation de Puneeta McBryan, directrice de l'Association des commerçants du centre-ville d'Edmonton

Les organisateurs prévoient illuminer le secteur et installer des œuvres d’art public réalisées par des artistes locaux. Un événement spécial se tiendra aussi le 3 décembre, avec des activités familiales et la distribution de tire d’érable, notamment.